«Paradise»-Martine: – Livredd for at Aleksander ikke følte det samme

Da Aleksander Sæterstøl (20) røk ut av «Paradise Hotel», rant det fullstendig over for Martine Lunde (20).

At de to har funnet tonen, har det vært liten tvil om for TV-seerne. Paret har hatt sex en rekke ganger inne på hotellet. Likevel var begge forsiktige med å definere forholdet. Ikke minst overfor hverandre.

Martine, Instagram-kjendis og blogger, forteller til VG at hun gråt da hun så episoden på nytt i går.

– Jeg tror det var fordi jeg gruet meg til å se akkurat den. Jeg husker så godt hvordan jeg hadde det da da Aleks dro, og plutselig ble jeg dratt noen måneder tilbake i tid. Tårene kom da jeg gjenopplevde situasjonen, forteller Oslo-jenta.

Selv om de to i dag er kjærester og nylig innrømmet det for hele verden, var Martine svært usikker da hun ble igjen på hotellet alene uten partneren. Verst var det at hun ikke hadde rukket å fortelle hva hun egentlig følte for ham.

TRIST: Martine etter Aleks sin exit. Foto: SKJERMBILDE FRA TV3

– Inne på hotellet nektet både Aleks og jeg for at vi hadde følelser for hverandre. Jeg turte ikke si noe, for jeg var livredd for at han ikke skulle føle det samme. Så da han plutselig forsvant, tenkte jeg bare «Fader også».

Aller helst ville Martine følge etter.

– Min første reaksjon var at jeg ville sjekke meg selv ut fra hotellet. Jeg skulle hjem, liksom.

Mens de andre fortsatte kvelden med stor fest, la Martine seg alene i dobbeltsengen hun hadde delt med Aleks, og gråt av fortvilelse.

KJÆRESTER: Martine og Aleksander i Oslo nylig. Foto: PRIVAT

Ble bedt om å feste

På bloggen sin forteller hun at produsentene etter hvert oppfordret henne til å feste med de andre.

«Jeg gråt faktisk hele den dagen inne på hotellet. Jeg ville ikke være med på festen, for tårene kom hele tiden», skriver hun.

Men motvillig fulgte hun rådet.

– De sa at jeg kanskje burde gå opp, og da gjorde jeg det. Da jeg så at André (Ingvoldstad, red anm.) plutselig kom inn igjen, fikk jeg panikk. Han – som hadde forsøkt å få meg ut tidligere – skulle nå være min spillepartner, sier Martine til VG.

Hva som skjer videre på hotellet skal ikke røpes. Men at kjærligheten blomstrer mellom henne og Bergens-gutten Aleks, er det liten tvil om.

– Vi har det veldig fint sammen. Han er mye i Oslo, og da bor han her hos meg.

De rakk også å klemme og ta farvel da Aleks dro, selv om det ikke vises på TV.

– Hadde han bare pakket og reist uten å si ordentlig hadet, ville jeg løpt etter.

Martine innrømmer at hun er blitt vant med å se seg selv på skjermen.

– I starten var det merkelig å høre sin egen stemme og se seg selv fra alle vinkler, men nå er det helt greit.

Livet har også forandret seg på den måten at folk som tidligere kjente henne igjen fra sosiale medier, nå er blitt modigere og tar kontakt.

TRØST: Martine fikk støtte av Henriette Otervik da Aleksander måtte dra. Foto: SKJERMBILDE FRA TV3

– Før var det mange som hvisket da jeg gikk forbi, nå kommer de i stedet bort og sier hei. Det er mye bedre. Jeg synes det er ubehagelig når folk bare hvisker.

Martine har fått en del oppmerksomhet for at hun bruker mye sminke. Men hun er heller ikke redd for å vise seg uten et gram make-up på TV.

– Jeg har aldri hatt problemer med å gå uten sminke. Iblant bruker jeg veldig mye, så da er det viktig å gå litt uten også. Jeg hadde ikke orket å dolle meg opp så masse hver dag, smiler hun.

Martine har nærmere 170.000 følgere på Instagram, og i skrivende stund figurerer hun som nummer to på blogg.no over portalens mest leste bloggere – med nærmere 30.000 lesere.

Om litt over to uker blir det kjent hvem som stikker av med seieren i «Paradise Hotel».

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Aleksander.

