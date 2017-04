«Paradise Hotel»-deltagere misbrukt på pornonettsted

En risiko man bør skjønne at man tar ved å være med i serien, mener en av jentene.

Som deltager i TV3-suksessen «Paradise Hotel» er sjansen stor for at mesteparten av kroppen din blir eksponert for hundretusener av TV-tittere.

Men det stopper ikke nødvendigvis der.

VG er blitt gjort oppmerksom på et klipp lagt ut på et av verdens største pornonettsteder, som viser en rekke nakenscener fra «Paradise Hotel».

I en videokollasje på over fire minutter vises bryster og rumper i utstrakt omfang, med særlig fokus på tre jenter.

STYRER SHOWET: Triana Iglesias er programleder for «Paradise Hotel», som nå er inne i sin niende sesong. Foto: TV3

Line Vee Hanum er kommunikasjonssjef for mediekonsernet MTG Norge, som står bak «Paradise Hotel». Hun varsler juridiske tiltak overfor pornonettstedet, som nå har fjernet klippet.

– Det er svært beklagelig, ulovlig, og slett ikke noe vi ønsker, at vårt materiale misbrukes på den måten. Det er synd for deltagerne også.

Ligget ute lenge



Videoen har ligget ute over en lengre tidsperiode, og er vist et sekssifret antall ganger. Vee Hanum sier at MTG ikke kjente til klippet før VG tok kontakt.

– Hadde vi visst om det, ville vi tatt affære. Vi pleier å få tips fra folk hvis de ser materiale på avveie, men det har vi ikke fått i dette tilfellet.

TAR AFFÆRE: Line Vee Hanum, kommunikasjonssjef for MTG Norge. Foto: TV3

Kommunikasjonssjefen forteller at problemstillingen med ulovlig viderespredning av levende «Paradise»-bilder er ny for dem.

Imidlertid har de håndtert en rekke tilfeller av misbruk av stillbilder, sier Vee Hanum.

– Da har vi kontaktet de aktuelle sidene og fått dem fjernet.

VG har vært i kontakt med de tre jentene som blir eksponert mest i videoen.

To av dem uttrykker stor misnøye med situasjonen, men ønsker ikke å kommentere den offentlig.

Den tredje ønsker i likhet med de to andre ikke å navngis, men påpeker at hun ikke er nevneverdig plaget av videoen – all den tid det som vises på den er ettertrykkelig kringkastet tidligere.

– At dette ble lagt ut på en pornoside er kanskje uheldig, men helt ærlig ikke noe jeg tenker så mye over i hverdagen.

«Paradise Hotel»-deltageren sier hun likevel er lettet over at videoen nå er fjernet.

– Det er jo klart en forskjell på at nordmenn ser det, og på at det ligger på en så stor pornoside hvor millioner av mennesker kan se det.

Jenta gjør det imidlertid klart at dette ikke er en uventet konsekvens av deltagelsen i den populære og omdiskuterte serien.

– Har man latt seg bli filmet i et TV-program, bør man skjønne at det er en risiko for at noen tar vare på bildene, og at dette kan bli liggende ute for alltid.

Line Vee Hanum sier seg enig i det.

– Det kan man ikke skjerme seg mot, men vi kan i alle fall ta de grepene vi har til rådighet.