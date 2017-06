– Noe av det blir faktisk for sykt, sier 22-åringen som var med i hver episode i årets sesong av «Paradise Hotel».

Forbildet er Michelle Obama, og drømmemannen Barack. Søker du opp Andrea Sveinsdottir fra årets sesong av «Paradise Hotel» på nettet, dukker det blant annet opp et leserinnlegg i Aftenposten, hvor hun ønsker å sette fokus på at alle ikke har det like lett i jula.

Så hva fikk egentlig den samfunnsengasjerte Larvikjenta til å melde seg på det beryktede skandalehotellet?

– Det har vært favorittprogrammet mitt i alle år, forteller Andrea til VG. Vi sitter på en benk i sola nederst på Grünerløkka og 22-åringen som nådde finalen i «Paradise Hotel» fikler med den blomstrede kjolen hun har på seg.

Oppdatert? Seerne vippser penger til Kevin

FAKTA Navn: Andrea Sveinsdottir

Alder: 22

Jobber som: Fulltid i undertøysbutikk og som blogger Aktuell som: En av tre par i finaleepisoden av årets “Paradise Hotel” på TV3.

– Vennene mine og jeg har tulla med at jeg kommer til å være med en gang, og det sto faktisk «Paradise» på russelua mi, sier hun og ler.

Det var lillesøsteren hennes som meldte Andrea på, som en spøk. Dette var til forrige sesong, og Andrea kom helt til siste intervju. Hun ble ikke valgt ut, men fikk beskjed om at hun var reserve dersom noen trakk seg.

– Jeg kunne ikke være reserve på grunn av jobb, så det gikk ikke. Men jeg sendte en søknad i slutten av november i fjor, for årets sesong. Og da var det samme castingansvarlig som ringte meg. Jeg gjorde ett intervju og kom med!

Deltagerne forteller: Slik var egentlig livet på «Paradise Hotel»

Fikk panikk

Andrea bor i Oslo på denne tiden, hvor Paradise-deltagelsen er i tankene, og studerer journalistikk. Hverdagen er preget av rutiner, noe som gjør henne deppa.

– Livet var veldig A4, sier hun og har blikket i bakken.

– Det var det samme hver dag. Skole, jobb, trening, hjem, være med venner. Jeg trengte noe mer, en forandring. Tenkte at jeg kan godt ha dette livet senere, når jeg er 40 kanskje. Men ikke nå når jeg er 22.

Fikk du med deg? Dette har aldri skjedd på «Paradise Hotel» før»

Da deltagelsen i programmet var et faktum, ble hun kjempeglad. Og så kom panikken.

– Jeg fikk helt noia flere ganger i løpet av en dag, forteller hun. – I det ene sekundet var jeg positiv og glad, og i det andre tenkte jeg at dette kan jeg jo ikke gjøre! Man hører jo mye om at Paradise Hotel ødelegger fremtiden din og alt det der, så det er klart man har det i bakhodet. Jeg hadde en veldig blanda følelse, og ble faktisk dårlig kvelden før jeg skulle reise til Mexico. Jeg var så nervøs, sier hun og ler.

VENNER PÅ UTSIDEN: Morten og Sofie fra årets sesong har blitt noen av Andreas nærmeste fra årets sesong, og hun har flyttet sammen med Sofie i Oslo. Foto: Privat

Hetsen

Andrea Sveinsdottir blir introdusert tidlig i sesongen som hun som klapper når hun blir glad, og som aller helst vil at alliansen sin skal hete «The Unicorns». At sosiale medier noen uker senere skal renne over av negative kommentarer og hets mot Andrea, hadde hun ikke forutsett.

– Det var ikke så ille i starten, kanskje bare litt irritasjon mot meg. Da var det mest mot Grunde, men da han røk virket det som om jeg var den nye de skulle hate.

Etter hvert som ukene går, blir gruppen på appen Jodel som heter «Paradise Hotel» full av hets mot 22-åringen, hun får meldinger på Facebook, sosiale medier og på bloggen sin.

– Det begynte ganske tidlig, i uke 4 var det mye. Da valgte Petter meg som partner ovenfor Rebecca, som mange likte veldig godt. Da var de irriterte på meg, og det ble en kickstart på alt hatet som kom.

«Paradise Hotel» er kjent for å være et program som setter deltagerne opp mot hverandre, og det blir ofte drama, svik og konflikter.

– Jeg var fokusert på spillet, og det er litt den rollen jeg har fått i klippen av episodene også. Det er tatt med mye av at jeg snakker spill og avgjørelser, og da kan jeg forstå hvor kritikken kommer fra. Jeg blir fremstilt ganske kald og følelsesløs, men jeg er jo ikke det.

Nysgjerrig? Derfor meldte Sofie seg på «Paradise Hotel»

Dro inn Utøya

Da Andrea fikk muligheten til å sende ut en av guttene på hotellet i nest siste uke av sesongen, ble det Aleksander Sæterstøl, som var en godt likt deltager.

– Hatmessig var det den verste dagen. Det kom over 200 kommentarer på Instagram, og noe av det folk sier, blir faktisk for sykt.

ANGRER PÅ KOS: Petter og Andrea var partnere på hotellet i mange uker, men er bare gode venner. Foto: Privat

Hun tar en pause, som om hun vurderer om hun kan si hva som ble skrevet.

– Det verste jeg har lest var da noen skrev at de ønsket at Anders Behring Breivik kom på hotellet og tok meg. Og at jeg burde vært på Utøya og blitt skutt.

Hun rister på hodet. – At de bruker noe av det mest tragiske som har skjedd i nyere tid, det synes jeg er helt sykt. Da kontaktet jeg faktisk politiet, men det er ikke så mye de kunne gjøre.

– Jeg har også fått høre at jeg er en heks som burde bli brent på et bål, men det blir så usaklig mye av det. Jeg klarer ikke helt å ta det til meg, fordi det blir så dumt.

Før deltagelsen var hun forberedt på at det kunne komme hat og kommentarer, men omfanget har overrasket henne.

Fotballprofil: Irritert over anonym kritikk av «Paradise»-datter Martine

– Jeg trodde ikke det skulle bli på det nivået her. Først fikk jeg kommentarer på at jeg klaget, den ser jeg. Men så fikk jeg kommentarer for at jeg er glad, og at jeg klapper mye. Da føler jeg at de hater for å hate.

Så du? Sofie Nilsen (22) mottar trusler etter «Paradise Hotel»-episode

– Det er kanskje fælt å si, men jeg har blitt vant til hatet. Nå synes jeg det er interessant å se hvor mye de kan engasjere seg i å hate meg. Det at de bruker så mye tid og energi på det, interesserer meg faktisk. Selv om det gikk inn på meg i starten, og det kan fortsatt gjøre det om jeg har en dårlig dag, så går det ikke inn på meg nå. Jeg går ikke rundt og er lei meg.

Filmet 24/7

Kameraene står på hele tiden inne på hotellet, men det er kun rundt 45 minutter som blir sendt på TV.

– Det jeg reagerte mest på som ble klippet til, var episoden hvor Soph røyk ut. Da hun kom ned til oss, ser det ut som vi bare ler av henne. De kuttet ut hele samtalen hvor vi snakket sammen med en gang hun kom ned. Vi snakket sikkert en halvtime, men alt det ble kuttet, så det ser ut som vi ikke snakker til henne. Det synes jeg faktisk var dårlig gjort. Jeg kan forstå at de skal lage TV, men det er litt irriterende, for det mottok jeg og Sofie utrolig mye hat for. Og at vi blir kalt mobbere, er ikke noe jeg kjenner meg igjen i.

– Heldigvis får jeg støtte også, på bloggen og på Instagram. Kommer det én negativ kommentar, er det plutselig 20 positive som støtter meg. Det setter jeg skikkelig pris på. Det blir så lett å fokusere på det negative når du leser én kommentar, men den støtten betyr utrolig mye for meg, sier hun alvorlig.

Tilbakemeldinger fra foreldre

Årets sesong har fått kritikk fra seerne for å være for rolig og udramatisk, og blir ofte beskrevet som «en vennegjeng på tur». Det er ikke det seerne ønsker å se på skjermen.

– Det er jo interessant at vi får kritikk for å være gode venner. Vi har jo vist forståelse for valg som har blitt tatt der inne, og alle har hele tiden visst hva som skulle skje. Vi ville jo være ærlige med hverandre, og da ble det lite drama for TV-seerne, sier Andrea og smiler.

– Men jeg har faktisk mottatt tilbakemeldinger fra voksne som sier at det er fint å se at man kan være venner i et slikt program også. Det virker som klipperne har fokusert litt mer på humor i årets sesong.

Fikk du med deg? Slik lurte Grunde deltagerne på «Paradise Hotel»

VANT TIL KRITIKKEN: Siden starten av sesongen har Andrea mottatt hets i sosiale medier. Foto: Silje Reistad Christensen

De siste ukene skjedde det mye på hotellet, og dramaet dro seg til. I onsdagens episode røk Andrea ut, før hennes tidligere partner på hotellet Petter Sjurseth ofret sin daværende partner Isabelle Eriksen for å kunne hente igjen Andrea. Alt i samme episode.

– Vi som var der til slutten hadde en dag i Mexico hvor vi satt oppe sent og snakket om alt som hadde skjedd. For min del har jeg ikke tatt meg nær av noe som ble sagt der inne. Vi var der så lenge og bor sammen 24/7, så det er ikke så rart.

Fikk du med deg? Norske «Paradise Hotel»-deltagere misbrukt på pornonettsted

Angrer på sengekos

I det deltagerne sjekker inn på hotellet, må de levere fra seg mobilen og kan ikke ha kontakt med venner og familie på mange uker. Andrea savnet ikke telefonen en eneste gang, og rakk nesten ikke savne venner og familie på grunn av alt som skjedde. Men er det noe hun angrer på?

Hun ler: – Jeg angrer ikke på så mye. Men jeg angrer litt på den scenen der jeg koste litt med Petter. Det får jeg helt angst av å se på!

– Det er like spennende for meg som seerne å se episodene, for jeg aner jo ikke hva klipperne tar med. Jeg håpet jo kanskje at de ikke skulle ta med den scenen med Petter, da. Men men.

I dag bor Andrea i Oslo og jobber fulltid i undertøysbutikk, samtidig som hun jobber med bloggen sin. Hun har tidligere studert journalistikk og elsker å skrive.

– Jeg har alltid vært interessert i det som skjer i verden, og har mange meninger om det som skjer. Jeg er også mye bedre til å formulere meg skriftlig enn muntlig, og det er så utrolig gøy å jobbe med bloggen. Drømmen er å kunne leve av den! Det hadde vært så gøy, sier hun. Hendene fyker opp og samler seg som om hun skal klappe, men hun stopper i bevegelsen.

– Tenker du ofte på at du har fått kritikk for klappingen?

– Ja, jeg gjør jo det. Men jeg synes det er litt irriterende selv, sier hun. – Jeg klapper når jeg blir glad og har gjort det så lenge. Jeg forstår at det er irriterende, men at de henger seg så opp idet, synes jeg er rart. Jeg prøver å vende meg av det, legger hun til.

Nådde drømmen: Meldte seg på «Paradise Hotel» for å oppfylle blogg-drømmen

Kjærlighetssorg

Torsdag kveld ble det avgjort at Martine Lunde og Kevin René Gustavsson vant årets sesong. Andrea og partneren Petter var med på finaledagen, men det var Sofie og Morten som kjempet i finalen mot Lunde og Gustavsson.

Torsdag kveld møttes deltagerne til finalefest.

– Jeg har nesten kjærlighetssorg over at alt er over. Det var en helt spesiell opplevelse, og at jeg fikk dele den med så fantastisk folk som har blitt noen av mine beste venner utenfor hotellet også.