Over 800 personer har «vippset» til innsamlingsaksjon for «Paradise»-Kevin

Etter at Martine Lunde (20) slapp kulen i gårsdagens episode, har pengene rent inn på kontoen til med-vinner Kevin René Gustavsson (21).

I skrivende stund har 826 personer valgt å bidra til at beløpet på Gustavssons bankkonto har vokst betraktelig. Siden i går kveld har han mottatt over 10.000 kroner, og pengene fortsetter å renne inn.

Under VGs seks minutter lange telefonintervju med «Paradise»-vinneren, tikker det inn to innbetalinger på Vipps.

– Det vippses jo i hytt og helvete her. Det er helt sykt. Jeg synes det er veldig hyggelig, det viser at folk synes at jeg fortjener bedre, sier han.

Gustavsson vet imidlertid ikke hvem som har satt i gang innsamlingsaksjonen, men han er takknemlig for at folk viser at de synes han gjorde en god figur på TV.

– Men det er ikke nødvendig å sende meg penger. Kommer det store summer kommer jeg til å sende det tilbake. Det skal ikke være sånn, sier han.

For den andre «Paradise»-vinneren ser situasjonen litt annerledes ut. Martine Lunde

MOTTAR TRUSLER: Etter at Martine Lunde slapp kulen i gårsdagens finale i «Paradise Hotel», at flere av seerne rast. Foto: TV 3/Rune Bendiksen

slapp kulen på 50.000 kroner under gårsdagens trosskapstest. Det resterende beløpet på 250.000 valgte hun å gi til bestevenninne og deltager Isabelle Eriksen (20). Lunde, Eriksen og deltager Aleksander Sæterstøl (21) har delt totalbeløpet på 300.000 kroner likt mellom seg.

Lunde opplever nå hundrevis av drapstrusler, og andre ufine meldinger. De går blant annet på at noen ønsker å ødelegge forholdet til henne og Sæterstøl, at de håper at hun skal ta livet av seg, eller at hunden hennes Chanel skal bli avlivet.

– Det er helt sykt egentlig. At de tør det. Jeg kan faktisk anmelde det. Det er mest små barn, så om jeg anmelder det må foreldrene ta seg av det. Det må være veldig flaut om foreldrene får en telefon fra politiet om at barna deres har sendt drapstrusler, sier hun.

Lunde har imidlertid ikke bestemt seg for om hun skal gå til politiet med truslene. Torsdag kveld benyttet hun seg av Snapchat for å ta igjen på de ufine kommentarene.

– Jeg tok screenshot av flere av samtalene fra Instagram, og la det ut med fullt navn og hele greia. Jeg tror de folkene som la det ut fikk kjørt seg litt. Han ene tryglet om at jeg skulle slette det, sier hun.

Også «Paradise»-kollega Sofie Nilsen (22) har mottatt drapstrusler fra flere seere.

At Gustavsson får donert penger av seerne, synes hun er hyggelig.

– Jeg synes det er bra at folk har lyst til å gi pengene sine til Kevin. Jeg har jo lovet Kevin en shoppingtur, så han skal få litt av premien, sier Lunde.