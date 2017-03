Eksperter om bruk av Trianas  badetøy på «Paradise»: Utspekulert

Realitydeltakerne fikk utdelt badetøy designet av programleder Triana Iglesias. Uakseptabelt, mener etikk-eksperter. Tåpelig kritikk, svarer hennes management.

Mandag hadde en ny sesong av realityprogrammet «Paradise Hotel» premiere på TV3. Da deltakerne sjekket inn på skandalehotellet var bikinier og badedrakter plassert ut på rommene.

Badetøyet var ikke laget av hvem som helst, men av «Paradise Hotel»-programleder Triana Iglesias.

– Faen, kødder du eller! Sjekk da, vi får fra kolleksjonen til Triana! utbryter «Paradise»-deltaker Sophie Vågsæter i programmet før hun legger til:

– Det er jo dritsmooth.

Husker du? Triana kunne aldri ha deltatt i «Paradise Hotel»

– Utspekulert

I løpet av programmet var det ved hver reklamepause markert med en «P» for produktplassering.

VG har vært i kontakt med tre av landets ledende eksperter på presseetikk. De er alle enige om at sammenblandingen mellom det å være programleder og samtidig reklamere for egne produkter i beste fall er uheldig.

Gunnar Bodahl-Johansen mener det slett ikke er godt nok, og at man kan beskylde programleder Triana Iglesias for rolleblanding.

– Jeg syns dette er helt uakseptabelt om man skal ta programmet seriøst, og det må man gjøre når det er snakk om TV-stasjoner som opererer på det norske markedet, sier Bodahl-Johansen til VG og legger til:

– Når man legger ut badetøy på denne måten så er det rettet mot et publikum. De håper det vil gi en reklameeffekt. Det er en utspekulert måte å nærmest overfalle publikum på. Dette er noe publikum bare får rett i fleisen, det syns jeg er helt uakseptabelt.

Fikk du med deg? «Paradise»-Mayoo løslatt fra fengsel

PRODUKTPLASSERING: Her holder «Paradise»-deltaker Sophie Vågsæter opp en rød badedrakt som er designet av programleder Triana Iglesias. Programlederen har postet bilder av seg selv i den samme badedrakten i sosiale medier. SKJERMDUMP: TV 3

Svekker troverdigheten

Bodahl-Johansen får støtte av tidligere leder av Pressens faglige utvalg, Per Edgar Kokkvold.

– I det lange løp lever alle som jobber i mediene av troverdighet, alt som svekker den svekker også journalistikken selv om det ikke er snakk om nyhetsjournalistikk, sier Kokkvold og legger til:

– Det er ikke sikkert publikum reagerer så veldig på dette, men det bidrar til å svekke et mediehus, og det er selvfølgelig uheldig for både dem og journalistikken. Jeg mener mediehus og fjernsynskanaler for sin egen skyld bør følge helt sentrale normer når det kommer til integritet og bindinger.

Presseekspert og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Carl Erik Grimstad, mener at presseetikken i prinsippet er like gjeldende for «Paradise Hotel» som det er for andre TV-programmer.

– Vi kan ikke utstyre oss i norsk presse og kringkasting med denne type etiske vurderinger. Programlederen må greie seg med honoraret hun får, så får hun markedsføre seg seg selv som produktskaper i andre sammenhenger, sier han til VG.

REAGERER: Tre av norges ledende presse-eksperter mener rolleblandingen i «Paradise Hotel» kan være uheldig. Fra venstre: Carl-Erik Grimstad, Gunnar Bodahl-Johansen og Per Edgar Kokkvold. Foto: VG/Institutt for Journalistikk/VG

Grimstad mener at saken kunne hatt godt av en behandling i PFU eller Medietilsynet.

– Dette er langt over grensen for hva presseetikken tillater. Min kritikk understrekes av at dette brukes i en lanseringssammenheng. Dette er en veldig kjedelig sammenblanding.

Samme dag som premieren rullet over norske skjermer publiserte også programleder Iglesias bilder i sosiale medier, hvor hun har over 125.000 følgere, der hun avslørte at hun i over to år har jobbet med å lansere sin egen bade- og undertøyskolleksjon. Den siste tiden har hun også postet bilder iført det omtalte badetøyet i sosiale medier.

Sett dette? Triana Iglesias' private «Paradise»-bilder

TV3: Redelig

Line Vee Hanum, pressesjef i MTG Norge, forteller til VG at hun ikke synes det er problematisk at deltakerne får utdelt Iglesias nye kolleksjon.

– Vi har flere produkter som er plassert i programmet, og det er merket med «P» for produktplassering. Vi syns det er redelig. Vi mener vi har holdt oss innenfor reglene ettersom vi har markert programmet etter gjeldene bestemmelser, og det tydelig opplyses om at produktene er gitt av Iglesias, sier Vee Hanum og legger til:

– Det er verre om deltakerne hadde hatt utstyr og ting fra Iglesias-kolleksjonen som seerne ikke forstår er produktplassert.

Les også: Triana forlovet

Vee Hanum ønsker ikke å gå inn på avtalen som er gjort mellom TV3 og Triana Iglesias Lingerie & Swimwear.

– De produktene vi plasserer i programmet er med samarbeidspartnere vi mener er riktige, sier Vee Hanum.

Manager: – Helt tåpelig

Peter Peters, manager for Triana Iglesias, svarer slik på hva han tenker om kritikken:

– Kritikken er jo rett og slett tåpelig, gammeldags og lite relevant. Tror nok disse kritikerne er veldig glade i å se sine kommentarer på trykk i media. Denne produktplasseringen er 100% relevant, ser fantastisk ut, og vi er sikre på at målgruppen synes dette er midt i blinken. Vi stiller oss altså uforstående til kritikken.

– Hvorfor ønsket dere å gjøre det på denne måten?

– For oss er det en perfekt match med bikini, undertøy og «Paradise». Deltakerne bruker jo veldig mye badetøy og undertøy i programmet. Vi har laget en ryddig avtale med TV3, og har på ingen måte forsøkt å skjule samarbeidet, snarere tvert imot har det blitt gjort overtydelig.



– Hvilke etiske vurderinger har dere gjort før dere landet på denne måten å gjøre det på?

– Dette ser vi på som helt uproblematisk. Perfekt produktplassering med etikken på plass.

«Paradise Hotel», som er inne i sin niende sesong, lokket 108.000 seere med premiereprogrammet på på lineær-TV, mens rundt 50.000 hadde fått med seg programmet på Viafree tirsdag formiddag.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med programleder Triana Iglesias.

Se klipp fra årets «Paradise»: