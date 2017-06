Drapstrusler, frierier og trusesalg: «Paradise Hotel»-deltagerne drukner i meldinger

Som deltager i «Paradise Hotel» blir man både elsket og hatet av seerne. Mange går langt over streken når de tar kontakt.

Flere av de kvinnelige deltagerne har blitt tilbudt tusenvis av kroner for å sende sine brukte truser i posten. Foreløpig er det ingen som har latt seg friste.

– Fem tusen kroner for tre par truser. Det er litt fristende ja, men det kommer ikke til å skje, sier Henriette Otervik (22) og ler.

Også Martine Lunde (20), Isabelle Eriksen (20) og Sophie Vågsæther (24) har blitt spurt om de har noen brukte truser å avse.

– Det er så mye meldinger som kommer. Jeg skjønner ikke at folk finner på alt det tullet de skriver. Det er også masse spekulasjoner, og rare meldinger om at jeg ligner på «The Joker», sier Eriksen.

– Det er litt av hvert. Mye ekle penisbilder og sånne ting. Jeg får det minst én gang om dagen, sier Vågsæther oppgitt.

For Andrea Sveinsdottir (22) er det ikke trusene som er ettertraktet, men råd om kjærlighet og livet.

– Vi jentene er sexologer, terapeuter, de skal ha oss til å være alt mulig rart. Jeg får meldinger av folk som ikke har det så bra, men det er ikke så mye jeg kan svare på, sier hun.

Sofie Nilsen (22) får ofte henvendelser fra sammen beiler, som er fast bestemt på at de to har en fremtid sammen.

– Jeg får daglig mail fra en mann på 45 år som vil at jeg skal bli kona hans. Han har sendt ekteskapsregistrering flere ganger, og vil at vi skal flytte sammen til Frankrike. Han sender også bilder av meg og seg selv. Jeg synes ikke det er en behagelig opplevelse, nei, sier hun.

Det er ikke «Paradise»-flørten hennes helt begeistret for heller, ifølge henne selv.

– Morten har lest mailene, han også, han bare rister på hodet.

Og apropos Morten Botten (22). Innboksen hans har også vokst betraktelig etter reality-deltagelsen.

– Det er mye drapstrusler og sånne ting. Folk henger seg opp i alt. «Hvorfor gjorde du det? Gå og heng deg», «Håper du kan dø på hotellet, så vi ser det». Sånne ting tar jeg meg ikke nær av. Du blir jo elsket og hatet på samme tid. Jeg får jo også novellelange meldinger av folk som vil gifte seg med meg, sier bodøværingen.

Også Kevin René Gustavsson (21) fikk melding på Instagram om at han var ønsket død, gjerne ved å «brenne i helvete». Han forteller imidlertid at det stort sett er lite hat å få.

– Den rareste må være fra en homofil mann langt oppi årene som ville ha med meg hjem en kveld å ha sex med meg til jeg ikke kunne gå, forteller han.

Også Petter Berg Sjurseth (20) er ektemann-materiale for noen av seerne, forteller han. Til frieriene takker han pent nei – han er ikke helt med på å gifte seg med fremmede.

– Også er det veldig mange som lurer på hvordan jeg får håret mitt sånn jeg gjør. Jeg sier det som det er, jeg bruker caps, sier han.

Aleksander Sæterstøl (21) appellerer til noen av seerne på en annen måte.

– Det er noen som har sendt adressen sin og spurt om jeg kan komme å ha sex med dem. Også har jeg blitt spurt om å være med i homseporno, sier han.



Grunde Myhrer (21) imponerte ikke bare deltagerne da han under en episode av realityserien fremførte dans fra strippefilmen «Magic Mike».

– Jeg har fått tilbud om å opptre forskjellige steder, og en seriøs henvendelse fra et firma om å komme og faktisk gjøre det. Foreløpig har jeg ikke takket ja til noe, sier han.

Pressekontakt Andreas Framnes i MGT TV, som produserer «Paradise Hotel» for TV 3, forteller at de forbereder deltagerne på økt oppmerksomhet som følge av reality-deltagelsen.

– Frierier og kjøp av undertøy er jo i og for seg relativt uskyldig, men strekker det seg så langt at man mottar drapstrusler, anbefaler vi deltagerne våre om å få hemmelig nummer i første omgang, og eventuelt politianmelde forholdet dersom det er snakk om grove, vedvarende trusler, skriver han i en epost.

Framnes forteller at deltagerne får tett oppfølging både før, under og etter innspillingen, og at de får hjelp om det skulle være behov for det når sesongen har rullet ferdig på TV.

