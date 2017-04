Dette har aldri skjedd på «Paradise Hotel» før

Da Sophie Vågsæther (24) innså at håpet om å vinne realityserien var ute, tok hun grep.

Trodde du at ingenting var ugjort gjennom ni sesonger av «Paradise Hotel»? Tro om igjen. Etter en intenst nervepirrende uke skrev Sophie Vågsæther fra Stranda historie torsdag kveld.

I stedet for å plassere seg bak Morten Monsen Botten (20) under parseremonien som avtalt, valgte hun å trekke seg fra programmet. Aldri tidligere har en deltager i den omstridte serien droppet ut midt i en parseremoni.

Men Soph, som hun kaller seg, hadde innsett at slaget trolig var tapt. Morten hadde ombestemt seg og inngått avtale med Sofie Nilsen (21) og et par andre. Og det hevder Soph overfor VG at hun hadde gjennomskuet tidligere på dagen.

SKUFFET: Sophies ansikt når hun hører Morten snakke om sine nye avtaler under parseremonien.

– Jeg valgte å gå ut med hodet hevet og ønske alle lykke til videre. Det var liten vits for meg i å bruke siste episode på å være sur. Jeg forsto i løpet av dagen hva som var på gang, og da bestemte jeg meg for å trekke meg. Jeg var hundre prosent sikker på at Sofie ville stille seg bak Morten, og at han ville velge å beholde henne, sier Soph.

– Noen vil kanskje mene at du var en dårlig taper som valgte å gå ut på nettopp den måten?

– Ja, det er det sikkert noen som gjør. Det er nok mange som hadde ønsket å se ham sende meg ut. Men denne sesongen er basert på sterke kvinner, så da valgte jeg heller å sende ut meg selv, svarer 24-åringen.

Hun var veldig skuffet over utfallet, men er ikke bitter på Morten. De to er gode venner fortsatt, forsikrer hun. Soph angrer heller ikke på at hun spilte så til de grader høyt de siste par ukene.

– Hadde bare Morten valgt meg, så hadde jeg jo gjort alt riktig. Da ville alt vært i boks. Men han hadde det siste ordet, og han valgte å gi opp rett før målstreken.

I SENTRUM: Morten, her med Sofie ved sin side.

Soph vil ikke røpe om hun hadde varslet TV3 om beslutningen sin før parseremonien. Line Vee Hanum, kommunikasjonssjef for mediekonsernet MTG Norge og TV3, bekrefter at kvelden ble historisk.

– Det er første gang noen trekker seg rett før den skjebnesvangre spaserturen over bassengområdet til sin forhåpentligvis nye partner. Man kan jo kanskje si at dette ikke er etter boka, men om noen ønsker å sende seg selv hjem, så kan vi ikke hindre dem i å gjøre det, sier hun til VG.

Morten sier til VG at han var veldig usikker på hvem han skulle velge. Han innså imidlertid at Sophs posisjon hos de andre, gjorde henne til en risikabel spillepartner.

– Jeg skjønte tidlig samme dagen som parseremonien at det var for dumt ikke å velge Sofie fremfor Soph. Etter det skuespillet Soph hadde kjørt, ble hun mindre og mindre likt i gruppa. Og selv om TV3 har klippet det på en måte som gir inntrykk av det, så var jeg aldri med på skuespillet hennes. TV-klippingen er helt hinsides. Det ser nesten ut som om Sofie og jeg mobber Soph, men det gjorde vi ikke.

Soph selv er overbevist om at det gikk som det gikk fordi hun var en for intelligent rival for de andre.

– Både jentene og guttene der inne sa at jeg var den smarteste, og at de derfor ville ha meg ut. De fryktet meg fra dag én. Jeg er ikke dum. Tvert imot er jeg veldig oppegående.

FORTSATT MED: Morten Monsen Botten.

Morten har vært en ivrig spiller helt fra starten, men han kjenner seg ikke igjen i sånn han fremstår på TV.

– Det er helt surrealistisk egentlig. Men jeg har ikke så mye jeg skal ha sagt når jeg er med på dette, flirer han.

– Får du mye pepper fra seerne?

– Seerne både elsker og hater meg, men jeg står for alle valgene mine. Det var til gruppas beste. Alt var et spill, og det visste deltagerne, sier Bodø-mannen.

Soph har tidligere fått en ny sjanse på hotellet, etter at hun ble sendt hjem av en nykommer tidlig i konkurransen. Heller ikke da sto hun i parseremoni.

– Det er i tråd med den jeg er som person, nemlig at jeg skiller meg ut, forklarer Soph, som var den av deltagerne som hadde figurert i media før hun flyttet inn på «Paradise Hotel». Sunnmørskvinnen ble i fjor invitert på hemmelig date i England av Manchester United-stjernen Antonio Valencia (31).

Romansen med fotballstjernen, som skal ha vært separert på det tidspunktet, ble hett spaltestoff i britisk tabloidpresse. Soph valgte selv etter hvert å stille opp i et intervju med The Sun. Nylig innrømmet hun på årets SKUP-konferanse for journalister at hun fikk betalt 220.000 kroner i honorar fra avisen for å fortelle sin historie. Medier 24 omtalte saken.

REALITYKJENDIS: Sophie Vågsæther.

24-åringen, som til daglig blogger og jobber på sykehjem, er glad hun fortalte om honoraret

– Etter det var det plutselig mange som skjønte hvorfor jeg hadde latt meg intervjue. De trodde jeg hadde gjort det for en slikk og ingenting. Saken var jo allerede ute i media, så jeg angrer ikke, sier hun til VG.

– Hva har pengene gått til?

– Det vil jeg ikke kommentere, men jeg kan opplyse om at de er brukt fornuftig.

Får hat fra seere



Soph innrømmer imidlertid at hun får mye negativ respons fortsatt, men nå først og fremst i forbindelse med «Paradise Hotel». Hun leser kommentarfelt og får med seg hva folk mener og skriver om henne.

– Helt fra første dagen fikk jeg mye hat. Og i starten skyldtes det kanskje at jeg hadde vært i media før. Folk hadde allerede fått et bilde av meg. Mange trodde at jeg var en nikkedukke, kanskje, uten egne meninger. Jeg tror at folk har fått seg en oppvekker. Men når det gjelder å spre hat – folk må skjerpe seg.

