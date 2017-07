Dette brukte «Paradise Hotel»-deltagerne pengene på

Etter en dramatisk avslutning av årets «Paradise Hotel»-finale, kunne flere av deltagerne le hele veien til banken.

Etter to måneders opphold på luksushotellet i Mexico, var det til slutt Martine Lunde (21) og Kevin René Gustavsson (21) som sto i finalen av årets «Paradise Hotel».

Pengepremien på 300.000 kroner kan fordeles likt på to finaledeltagere, eller så kan en av finaledeltagerne kaste kulen i en «troskapstest» og vinne hele pengepremien selv.

Årets finale ble avsluttet med et smell da Lunde kastet kulen rett i bakken og delte pengepremien med Isabelle Eriksen (20) og Aleksander Sæterstøl (21). Derfor endte deltagerne opp med 100.000 kroner hver, mens Gustavsson forlot Mexico tomhendt.

Fikk 55.000 kroner

Det gjorde at enkelte valgte å sette i gang en kronerulling for Paradise-stjernen. Ifølge Gustavsson har 2000 personer valgt å bidra til bankkontoen, der totalsummen kom på 55.000 kroner.

– Det er helt sykt, sier Gustavsson, som forteller at han fortsatt mottar penger.

Pengene har han brukt på å fylle kroppen med blekk og en tur til Ibiza.

– Jeg har et prosjekt om å tatovere hele kroppen, så det er planen.

Som en trøst for at Lunde slapp kulen, ble det lovet at hun skulle invitere Gustavsson med på en shoppingstur etterfulgt av spising. Dette har ifølge Gustavsson ikke skjedd ennå.

– Vi er veldig opptatte for tiden. Men jeg håper det kan skje snart, sier han.

Ønsket henne død

Da Martine Lunde valgte å slippe kulen under finalen, skapte det sterke reaksjoner hos seerne. I ettertid har Lunde publisert innlegg på egen blogg der hun forteller om sinte meldinger som har dukket opp i kommentarfeltene.

«Enkelt av dere har satt dere så mye inn i serien at dere ønsker at jeg dør fordi jeg slapp kula. Det er så drøyt, og dere må prøve å sette dere inn i min situasjon også.»

SLAPP KULEN: Martine Lunde slapp kulen mot Kevin Gustavsson i finalen. FOTO: TV3

Lunde valgte å dele pengepremien med kjæresten og bestevenninnen. I et tidligere intervju med VG forteller hun at valget ble tatt fordi deltagerne gjorde oppholdet bedre.

– De betydde veldig mye for meg der inne, sier Lunde der.

I samme intervju har Lunde sagt hun skal spare pengene til noe viktig dukker opp.

– De skal ikke brukes på silikon i hvert fall. De skal spares. Så får jeg se om jeg trenger dem til noe senere, sier hun.

– Mamma tar vare på dem

Aleksander Sæterstøl fant fort tonen med Lunde inne på hotellet. Da Lunde slapp kulen, ble han plutselig 100.000 kroner rikere.

– Jeg forventet ikke å få én eneste krone. Planen var å kose meg, og jeg sov meg jo gjennom nesten hele sesongen, sier Sæterstøl spøkefullt.

Planen hans er å komme inn på boligmarkedet.

– Jeg har overført pengene til mamma slik at jeg ikke bruker dem. Jeg har ikke behov for dem per dags dato, sier han.

Isabelle Eriksen har også spart pengene til noe spesielt dukker opp.

– Jeg har ikke brukt mine penger. Plutselig skjer det noe, og da vil jeg trenge pengene, sier Eriksen.

Martine Lunde har ikke svart på VGs henvendelser.