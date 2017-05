Jimmy Kimmel får ny Oscar-sjanse

Programleder Jimmy Kimmel får ny sjanse til å være vært for Oscar-utdelingen etter årets debut.

Kimmel ledet sin første Oscar-utdeling i februar i år, og markerte seg blant annet med flere Donald Trump-spøker, et hav av Matt Damon-gags og med å sende en turistbuss innom Dolby Theatre.

Hans opptreden kom like fullt i skyggen av Oscarkveldens største tabbe: At feil vinner ble lest opp i toppkategorien Beste film – en tabbe som skyldtes at prisutdelerne Fay Dunaway og Warren Beatty ble tildelt feil vinnerkonvolutt.

Tirsdag ble det klart at Kimmel får fornyet tillit og skal være vert for det 90. Oscar-showet neste år. Også produsentene Michael De Luca og Jennifer Todd er hyret inn på ny. Det annonserte president for Oscarakademiet, Cheryl Boone Isaacs, i en uttalelse gjengitt av blant annet Deadline og Entertainment Weekly.

TABBE: Det ble full Oscar-forvirring da «La La Land» ble lest opp som vinner av Beste film 26. februar. Her viser «La La»-president Jordan Horowitz fram konvolutten som sier at «Moonlight» er den egentlige vinneren. Foto: Chris Pizzello , AP

Kimmel, som har sitt eget talkshow på ABC, «Jimmy Kimmel Live!», var også vert for primetime Emmy-utdelingen i 2016 og 2012.

– Jimmy, Mike og Jennifer er virkelig et Oscar-drømmelag. Mike og Jennifer produserte et visuelt slående show, og Jimmy beviste, helt fra åpningsmonologen og helt til en utrolig finale, at han er en av våre ypperste programledere i Oscar-historien, uttaler Boone Isaacs.

– Å lede Oscar-utdelingen var et høydepunkt i karrieren min, og jeg er takknemlig overfor Cheryl, Dawn (akademi-sjef) og akademiet for å be meg om å komme tilbake for å jobbe med to av mine favorittmennesker: Mike De Luca og Jennifer Todd, sier Kimmel i pressemeldingen.

Han legger også til:

– Om du tror vi rotet til slutten i år, bare vent til du ser hva vi har planlagt for 90-årsjubileet!

Neste Oscarshow vil gå av stabelen søndag 4. mars 2018 i Dolby Theatre i Hollywood, og sendes live i over 225 land verden over.