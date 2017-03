«Orange Is the New Black»-stjerne giftet seg

Samira Wiley (29) giftet seg med Lauren Morelli (34) i en seremoni med sine nærmeste til stede.

«Orange is the New Black»-stjernen giftet seg med kjæresten Lauren Morelli, som hun har vært sammen med siden 2014.

Ifølge People.com skjedde det i en seremoni med kun den nærmeste familien og venner til stede.

Paret ønsket å gjennomføre det hele på utradisjonelt vis, og det var Wileys foreldre som forrettet vielsen. Låtvalget skal også ha vært av den uortodokse sorten, utgangssalmen var «This is How We Do It» av Montell Jordan, mens gjestene i bryllupet ble ønsket velkommen med Justin Biebers hit «Baby».

Lauren Morelli er manusforfatter på TV-serien hvor Wiley er stjerne, og det var Morelli som fridde i oktober i fjor. Morelli var gift med en mann, men kom ut av skapet som homofil mens hun skrev manuset til serien.