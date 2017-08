«Okkupert»-stjernen Eldar Skar må minne seg selv på at han er på TV

HAUGESUND (VG) Eldar Skar lurer innimellom på hvorfor noen ser litt ekstra lenge på ham på trikken. Så kommer han på at han spiller i en profilert TV-serie med flere hundre tusen seere.

Romsdalingen ble kjent for det store TV-publikummet da han spilte rollen som statsministerens livvakt, og siden PST-sjef i TV2-serien «Okkupert».

Før serien hadde han vært på Teatret vårt i Molde, og overgangen har vært stor. Han var ikke en gang lokalkjendis før «Okkupert».

– Det er først nå folk i Molde tar kontakt med meg, sier han og ler.

– TV er helt spesielt, det når ut til flest. Så det er en ny virkelighet for meg. Når noen ser litt lenge på meg kommer jeg på at jeg spiller i en TV-serie. Jeg venner meg ikke helt til det, men det er ikke så mange som sier noe, altså. Og de som sier noe er stort sett hyggelige.

– Det første som kommer opp når du skriver i google er «Eldar Skar kjæreste»?

– Akkurat ja, folk er vel mer interessert i kjæresten min enn meg da. Haha. Neida, jeg har kjæreste jeg, det er bra. Treff to er vel «Eldar Skar høyde», fleiper han.

BLITT BLONDERE FOR HENIE: Eldar Skar spiller for tiden inn filmen om Sonja Henie, hvor han har rollen som Leif Henie. Foto: Øystein David Johansen

Den nye profileringen har også ført til flere rolletilbud, i vår spilte han inn den skotske TV-serien «Shetland». En rolle ganske langt fra PST-sjef Hans Martin Djupvik.

– Jeg spiller leder for et høyreekstremt politisk parti. Det er litt bra å få spilt egentlig, man kan jo lett bli «typecastet» når man er TV-skuespiller, sier Eldar Skar, som for tiden har farget blondt for rollen som Leif Henie i filmen om superstjernen Sonja Henie.

I andre sesong av «Okkupert» stilles lojaliteten på prøve hos opptil flere, og de involverte er ikke alltid sikre på hvem som er «vi».

– I et type samfunn som Norge har utviklet seg i serien er det mer gråsoner, sier Skar hemmelighetsfullt, litt redd for å «spoile».

Og i virkeligheten er det et litt annet politisk klima enn da innspillingen av den første sesongen startet.

– Ja, nå er vi i en annen verden! Da vi startet første sesong hadde Russland nettopp anektert Krim, så det ble liksom litt mer virkelig dag for dag. Nå sitter vi jo med en amerikansk president hvor man føler alt kan skje. Virkeligheten overgår fiksjonen. Vanity Fair hadde en artikkel på det etter første sesong av typen «se her, en norsk serie som forutså Trump», fordi vi snakker om at USA er ute av NATO.

Sesong 2 av serien skal vises på strømmetjenesten Viaplay fra 29. september.