Sterke milliontall for Skavlan

Fredrik Skavlan (50) er god til å sanke høye tv-tall. Han er ikke så verst på høye regnskapstall, heller.

Hans to selskaper, Monkberry AS - som han eier 75 prosent av - og hans heleide Fredrik Skavlan AS hadde en samlet omsetning på nær 35 millioner kroner i 2016.

Årsresultatet i sistnevnte endte på 12,1 millioner kroner før skatt, hvilket må betegnes som et solid overskudd, selv om det samme tallet året i forveien var hele 18,2 millioner kroner.

Det tilsvarende tallet for Monkberry i 2016 var på noe mer beskjedne 656.000 kroner.

Til tross for at egenkapitalen i Fredrik Skavlan AS stadig blir mer solid - 8,1 millioner kroner i 2016 - bevilget den populære programlederen seg kun sitt tradisjonelle utbytte på 750.000 kroner.

Programlederen har også et svenskregistrert selskap, Fredrik Skavlan AB.

Det har ikke lykkes VG å få tak i selskapets styreleder, Ole Johan Prytz, for en kommentar fredag formiddag, men til Finansavisen sier Prytz dette;

– Vi er godt fornøyd med året 2016. Det har vært et helt standard år for oss.

Fredrik Skavlan kommer til å ha til salt i maten i lang tid fremover, ettersom han også har over ti millioner kroner i urealiserte aksjer i andre selskaper.

Programlederen ledet sitt foreløpig siste talkshow i april i år, og innrømmet at han egentlig hadde tenkt å gi seg i et VG-intervju i forbindelse med sin 50-årsdag i fjor høst.

En ny sesong av Skavlan står for døren, og denne sommeren har redaksjonen blant annet vært på utkikk etter en ny SoMe-medarbeider.