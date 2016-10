TV-anmeldelse «Vikingane»: Nesten crazy nok

Piss, mjød og vikinger med fisleproblemer.

TV-premiere: «Vikingane», NRK.



Komiserie i 6 deler.



Legges ut på nett 14. oktober. Vises på lineær TV 21.10.



Serieskapere, manus og regi: Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen. Med: Henrik Mestad, Kåre Conradi, Silje Torp, Nils Jørgen Kaalstad m.fl.

Norsk crazyhumor om vikingtiden, det har vi vel ikke sett siden salige Prima Vera gjorde skandale med «Soga om Olav den hellige» (riktignok noen hundre år senere) og sjokkerte fisefine anmeldere? Når NRK serverer fjas og halshugginger i nest beste sendetid får vi bare konkludere med at Teigen, Falsk og Mathisen var forut for sin tid.

Hollywood har også fått herje med vikingene alene en stund, så det er altså flere grunner til at «Vikingane» ikke kommer en dag for sent. Serien løftes av skuespillere som åpenbart koser seg med dusteri, men det hadde ikke gjort noe med enda mer galskap. Vi befinner oss i vikinglandsbyen Norheim år 790, landsbyens tøffeste kommer hjem fra tokt anført av høvdingen Olav (Henrik Mestad).

Han meier ned den nye trellen obsternasige Rufus foran hele mannskapet på vikingskipet men sliter straks med kvaler: «Fryktbasert ledelse, det lugger litt for meg altså». Og her er vi ved kjernen av humoren i «Vikingane»: Hardhauser med fisleproblemer og roller snudd på hodet. Den som har voldtatt mest på tokt viser seg nemlig å være Frøya, som har med trekuker hjem som trofeer rundt halsen. Mens vikingene har vært på tokt har Olavs bror Orm styrt landsbyen. Spilt av en fortreffelig patetisk – og slu! - Kåre Conradi er han seriens mest fornøyelige blant en hel rad minneverdige karakterer som får plass til å boltre seg i piss og mjød. Det sagt, jeg hadde ikke klaget om man våget å dra på enda litt mer i retning Tommy Wirkola når man først står fritt til å raljere og skrive om historien som man vil. Deilig å se at man ikke har spart på noe annet i hvert fall, selv om dette «bare» er en komiserie. Kostymene er langt fra komiske og Haugalandet fungerer ypperlig i år 730. «Vikingane» er ikke hylende morsomt hele tiden, men gøy - og nesten drøy nok.

ØYSTEIN DAVID JOHANSEN