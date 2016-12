Slik var mottakelsen av Jon Almaas' første «Nytt på nytt»

«Nytt på nytt» med Jon Almaas i spissen har vært selve seermagneten på fredager. Men sånn har det ikke alltid vært.

I dag vises den siste epiosoden av «Nytt på nytt» med Jon Almaas - over 17 år etter premieren.

«Nytt på nytt» hadde premiere 9. april 1999. Dagen var en stor premierekveld, og VG droppet faktisk å anmelde programmet i det hele tatt.

Derimot ble programmer som «Mitt lille land» med Ole Paus, «En utstrakt hånd» med Otto Jespersen og «Walkabout» med Nils og Ronny funnet verdige en vurdering.

En måned senere sto imidlertid denne lille snutten på trykk, med gode ord om programmet som i begynnelsen var langt fra den suksessen det har vært de senere årene.

«Nytt på nytt» er en uhøytidelig harselas med nyhetsbildet. En slags motsatt vri på «Deadline», som hadde et seriøst sideblikk på viktige saker i nyhetsbildet. Jon Almaas’ variant handler om de mest kuriøse sakene, og de mest mulig usaklige innfallsvinkler til disse politikerfyll, Grand Prix, Geelmuyden. kiese / Gerhardsen hos horer osv.

BLE SLAKTET: Dagbladets anmelder var ikke nådig mot denne gjengen etter det første «Nytt på nytt»-programmet i 1991. Anne-Kat Hærland, Jon Almaas og Knut Nærum har i ettertid sagt at de var svært overrasket over eneren på Dagblad-terningen. Foto: NRK

Dette er bare hyggelig. Vi blir i godt humør av å se «Nytt på nytt». Det skyldes selvsagt særlig kvikkis-spesialister som Anne Kath. Hærland, som sprudler over av smil, latter og glade replikker. Selvsagt er det brodd i programmet. Så vel lesere, lyttere og seere som vi i mediene får gjennomgå for hva vi bruker tid og krefter til. Men den brodd som er i «Nytt på nytt», er helt blottet for moralisme. Den er et stort frikvarter, hvor vi kan le godt hvis vi følger godt med. For her bør man være både våken og kvikk for ikke å falle av lasset, enten man er seer eller deltager. I går gikk det rimelig bra med både deltagerne og meg.

En som vurderte programmet - ettertrykkelig - var daværende Dagbladet-anmelder Håkon Moslet. Han ga programmet terningkast én, og kalte premieren et mageplask.



«Heretter er det bare å holde seg langt unna NRK 1 på en sein fredagskveld. Underholdningsavdelingens nye «Nytt på nytt»-satsning må være noe av det mest oppkonstruerte og famlende konseptet som kanalen har sendt på lang tid», skrev han.

SLAKTEREN: I 1999 var Håkon Moslet TV-anmelder i Dagbladet - og han slaktet tidenes første «Nytt på nytt» ettertrykkelig. – Det er en anmeldelse som har forfulgt med siden, sier Moslet i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Det er ihvertfall en av de mest klokkeklare enerne gitt til et program som senere skulle bli en av tidenes norske TV-suksess. Alle synes det er veldig gøy. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg var lei det en periode. Og mens de flest anmelder ofte dør med døgnet, har denne virkelig «forfulgt» meg meg opp gjennom årene. Nå synes jeg det er morsomt, sier Håkon Moslet til VG i dag.

Han innrømmer gjerne at han tok «grusomt feil» da han slo fast at dette var et program som «ikke hadde noen fremtid».

I det hele tatt var TV-anmeldelsen hans fra 1999 full av store bokstaver og bastante konklusjoner. Hør bare: «Skrekk og gru. Hvem i alle dager fikk ideen til at en «satirisk spørrelek knyttet til nyhetsbildet den siste uka skulle egne seg som engasjerende underholdning på sein kveldstid?»

TV-tallene VG gjenga utover i 1999 viser at «Nytt på nytt» hadde rundt 500.000 seere per program gjennom året.

Seertallene tok seg imidlertid kraftig opp etter hvert - og i 2003 satte de en foreløpig rekord med 1,5 millioner seere.

Programmet er fortsatt svært populært, og stort sett alltid blant de aller mest sette hver uke.