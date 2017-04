Slik minnes de Knut Borge

BEKKESTUA/OSLO (VG) NRK-profilen Knut Borge ble fredag bisatt i et fullsatt kapell på Haslum Krematorium i Bærum. Slik vil hans mange kolleger og venner huske ham:

Knut Borge gikk bort 9. april etter flere år med sykdom og helseplager. Han ble 67 år gammel.

Bisettelsen fredag var preget av jazz, humor og varme, noe som kom frem blant annet i minnetalene fra Knuts bror Einar Borge, og i talen fra hans kollega, Torkjell Berulfsen.

– Det er rett og slett bare vondt å skulle oppleve at en du setter så genuint pris på er vekk – er borte. Men jeg ser jo også med hans måte å si det på – om han skulle vært her selv og kommentert sin egen død – ville sagt: «Aldri mer 9. april!», sier Berulfsen til VG etter seremonien.

SANG FOR KNUT: Hilde Louise Asbjørnsen sang under bisettelsen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hilde Louise Asbjørnsen fremførte «That Devil Called Love/ I'll Be Seeing You» under bisettelsen, og har mange gode minner om Borge:

– Jeg vil huske Knut som en veldig god venn som inspirerte meg og som støttet meg i arbeidet. Han var en av dem som ga meg troen på at jeg kunne ha rett til å stå på en scene - og ikke minst drive med jazzmusikk. Hans gunst betydde veldig masse for meg. Han fulgte familien og miljøet og var en støttespiller som lo og humret og var en viktig del av nettverket vårt. Dette er en fryktelig trist dag, og det var alt for tidlig å miste Knut, sier artisten og fortsetter:

– Bisettelsen var helt etter Knuts smak. Jeg tror han satt her og vugget med og trivdes godt. Jeg tror han lo en hel del, sier hun.

– Fantastisk formidler

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier han så Borge gå forbi kontoret hver dag han ikke var for syk til å gå.

– Jeg tenker på Knut som en fantastisk formidler. Han var en viktig og markant radioprofil og hadde alltid masse humør - og eleganse, sier kringkastingssjefen.

Carsten O. Five omtaler Borge som en av sine beste venner, helt siden realskolen. De pleide å reise på jazztur sammen hvert år.

– Det var veldig, veldig trist, sier han.

FIN BISETTELSE: Jan Erik Vold var blant de fremmøtte i kapellet fredag. Foto: Helge Mikalsen , VG

Jan Erik Vold mener bisettelsen var helt i Borges ånd:

– Det var en veldig verdig og fin seremoni. Med musikk og taler, latter og alvor. Knut Borges vesen og person ble fremkalt av dem som sa noe.

Borge var av Norges mest profilerte jazz-journalister. På NRK har han blant annet ledet radioprogrammene «Bluesasylet» og «Studio Sokrates», og han var også jazzjournalist i VG i årene 1980 til 1985.

Tidligere VG Rampelys-sjef Klaes Krog minnes Borge slik:

– Borge brukte det norske språket på en kreativ måte som få har gjort etter ham. Han hadde alltid en forløsende kommentar og en annerledes innfallsvinkel til mange av diskusjonene i redaksjonen, sier Krog.