«Skam» klar for Sverige

NRK P3s suksess-serie blir nå kjøpt opp av danske DR3. Også Sverige og Island kommer til å vise «Skam» i høst.

Det bekrefter redaksjonssjef for «Skam», Håkon Moslet, overfor VG.

– Sverige kommer til å vise den i løpet av høsten, Island også. I Sverige har det vært en økt interesse blant annet etter at Josefine og Tarjei var gjester hos Skavlan for noen uker siden, forteller Moslet.

Her snakker han om Josefine Frida Pettersen som spiller Noora og Tarjei Sandvik Moe som spiller Isak i «Skam».

Over seg av beundring

Oppkjøpene er et ledd i Nordvision som er et samarbeid mellom de nordiske allmennkringkasterne NRK, DR i Danmark, SVT i Sverige, RUV på Island og YLE i Finland.

Samarbeidet gir partnerne opsjon på oppkjøp av hverandres serier, og tidligere i dag, mandag, ble det klart at danske DR3 hadde slått til på P3-serien.

Det var kanalens egne nettsider som meldte dette. DR3-sjefen er over seg av beundring for den norskproduserte ungdomsserien som er inne i sin tredje sesong her hjemme i Norge.

– Det er en knallgod fiksjonsserie som henvender seg til de helt unge, de samme som også DR3 henvender seg til. Det er hudløst ærlig og inn til beinet, og sånn sett er serien helt i tråd med DR3s DNA, sier DR3s kanalsjef, Steffen Raastrup, til kanalens nettsider.

– Identitetsskapende fase

Der kommer det også frem at mange danske seere allerede har sett serien på NRKs hjemmeside – og dét med norsk tale og norske undertekster! – men at potensialet er enda bredere.

Ifølge Håkon Moslet var hele 40.000 dansker inne på P3s nettsider for å se premieren på tredje sesong av «Skam».

– Derfor er det på høy tid at danskene også får sett serien med danske undertekster, påpeker han.



DR3-sjef Steffen Raastrup fremhever samtidig seriens relevans.

– Grunnpremisset er jo at når du er ung, så skal de ikke være redd for hvem du er, stå for deg selv og håndtere frykten som mange har i den svært identitetsskapende fasen som tenårene er, sier han.

Det er ikke bare Danmark utenfor Norge som har vist interesse for P3s suksess-serie.

Svenskene har også blitt nysgjerrige på «Skam» etter at Josefine Frida Pettersen (Noora) og Tarjei Sandvik Moe (Isak) gjestet Skavlan i september. Noen dager senere skrev blant annet SVTs kulturjournalist Rebecca Haimi en svært rosende kommentar om det norske fenomenet.

Nå er det altså klart at serien er klar også for det svenske og islandske ungdomspublikummet.

– «Skam» er i ferd med å bli et skandinavisk fenomen, men vi merker også stor interesse fra tv-bransje over hele verden, sier redaksjonssjef for serien, Håkon Moslet.