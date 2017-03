Seerflukt fra ski-VM

Seerne forsvant i hopetall fra NRK1 sammenlignet med forrige Ski-VM i Falun. Men femmila samler fortsatt over en million seere.

Ski-VM er fortsatt populært blant TV-seerne, viser ferske tall fra NRK. Samlet går likevel seingen kraftig ned fra forrige VM, som ble arrangert i Falun i 2015.

Det ble ingen norske medaljer, men den lengste etappen ble likevel den mest populære sendingen under Ski-VM. 1.171.000 samlet seg foran skjermen for å se canadiske Alex Harvey vinne klassikeren. Beste nordmann, Martin Johnsrud Sundby, måtte nøye seg med en femteplass.

Tallene er likevel ganske langt unna dem fra Falun. Femmila i 2015 ble sett av 1. 537.000, så over 400.000 seere har forsvunnet.

Husker du? Nesten to millioner så Northugs elleville spurt

NRK har foreløpig ikke kommet med tallene for digital seing via nett.

– Det er ikke lett å konkludere uten å ha sett tallene for direkteseing på nett. Jeg har ingen andre gode svar enn at man ser på forskjellige skjermer. Utviklingen når det gjelder levende bilder er at flere og flere ser det digitalt, sier TV-ekspert Morten Wiberg i Carat til VG.

– Selv for femmila, midt på søndagen hvor man kan anta de fleste er hjemme?

– Den søndagen er det ganske stort frafall, og da kan det være andre ting. Det er vanskelig å konludere, men det ser ut som interessen har falt noe. Selv om det ikke virker sånn for øvrig, sier Wiberg.

Tendensen er den samme for absolutt alle øvelser. Den nest mest populære sendingen i år var 30 kilometer for kvinner, hvor det ble firedobbelt norsk. 949.000 seere er registrert, slett ikke noe dårlig tall, men langt fra 1.206.000 som så tremila i 2015.

Under Falun-VM var det hele åtte øvelser som samlet mer enn millionen foran TV-skjermene, i Lahti-VM var det kun én øvelse, femtikilometeren som nådde over en million.

Slik var langrennstallene i 2015 kontra 2017:

Sprint-finaler, kvinner og menn:

2015: 1.000.000

2017: 852.000

15 kilometer skiathlon, kvinner:

2015: 1.010.000

2017: 743.000

30 km skiathlon, menn:

2015: 1.265.000

2017: 905.000

Lagsprint finaler, kvinner og menn:

2015: 1.377.000

2017: 877.000

10 km fri teknikk, kvinner:

2015: 763.000

2017: 545.000

15 km, menn:

2015: 788.000

2017: 577.000

Stafett, kvinner:

2015: 1.065.000

2017: 787.000

Stafett, menn:

2015: 1.025.000

2017: 854.000

30 km kvinner:

2015: 1.206.000

2017: 949.000

50 km menn:

2015: 1.537.000

2017: 1.171.000