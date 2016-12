NRK-lisensen øker med 30 kroner. Det ble klart etter at Høyre brøt med Frp i saken. – Dette er en god dag for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til VG.

Kringkastingsavgiften ble holdt utenfor budsjettforliket mellom regjeringen og støttepartiene. Det ble besluttet at avgiften skulle avgjøres av kulturkomiteen, og komiteen behandlet saken onsdag, melder NRK.

– NRK ba selv om en økning på 30 kroner og dette er den minste lisensøkningen NRK har bedt om og fått på over 30 år, fortsetter Thor Gjermund Eriksen.

Han understreker at både han og NRK har stor forståelse for den vanskelige situasjonen mange andre mediebedrifter i Norge står overfor nå.

– Det er viktig at vi også i denne situasjonen driver nøkternt, men samtidig er det også viktig at at NRK får anledning til å opprettholde norsk innholdsproduksjon gjennom denne lisensøkningen, sier Eriksen.

Han anslår at 30 kroner pr hustand innebærer rundt 60 millioner kroner i økte lisensinntekter for NRK.

– Det er omtrent der kostanden ligger for å lage en god norsk dramaserie, sier Eriksen.

Han er glad for at det var bred politisk enighet i Stortinget om å øke lisensen med 30 kroner som kompensasjon for pris- og lønnsveks

–– Jeg er tilfreds med at avtalepartene i komiteen viser at de står ved avtalen fra tidligere i år, sier mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Arild Grande til NRK.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold påpeker overfor NTB at flertallet på Stortinget nå følger opp en flertallsmerknad i forliket i allmennkringkastingsmeldingen.

– Det gikk ut på at NRK-lisensen, i påvente av en ny finansieringsordning, må bli lønns- og prisjustert for å gi NRK en forutsigbarhet, sier han.

I sitt budsjettforslag i oktober frøs regjeringen lisensen på 2016-nivå.

– Regjeringen valgte å overse den klare merknaden, men nå har i hvert fall Stortinget fulgt den opp. Det er bra, fremholder KrF-politikeren.

For 2016 hadde Stortinget bestemt at lisensen skal være 2 834,70 kroner, inkludert åtte prosent merverdiavgift, mens det altså blir en økning på 30 kroner i 2017 til i underkant 2865 kroner.

I februar i år ble det åpnet for at den omdiskuterte NRK-lisensen om noen år kan bli en egen medieskatt som betales per hode, ikke per TV. Alle partiene på Stortinget bortsett fra Frp var blitt enige om en avtale for å legge om NRK-lisensen. Det er fortsatt fellesskapet som skal finansiere NRK, men måten vi betaler på skal endres. I avtalen forelås en finsk modell for TV-lisens, noe som betyr:

• Det kan bli slutt på at vi betaler 1417 kroner 31. januar og 31. juli hvert år for å ha en TV, slik det er i dag. Som kjent kan de som bor sammen dele lisens.

• I stedet vil det kunne bli slik at hver enkelt av oss betaler en egen medieskatt ut fra hvor mye vi tjener. Dette vil være en toppskatt som er uavhengig av det årlige statsbudsjettet.

Det er varslet ny Stortingsmelding vedrørende NRKs fremtid før jul.

Kilde: VG/NTB