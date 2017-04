NRK lager «Reinflytting minutt for minutt»

Siste skudd på stammen av NRKs satsning på sakte-TV, er flyttingen av drøyt 1000 reinsdyr over Finnmarksvidda - filmet av spesialtrente «kamerarein».

De har sendt snegle-TV fra Hurtigruten, Bergensbanen og synging av hele Salmeboka. Nå skal statskanalen vise deg reinflytting – fra reinens perspektiv.

Fikk du med deg: Lettkledde russ kuppet NRKs sakte-TV

– Vi ønsker å gi publikum innblikk i noe de fleste ikke får oppleve, nemlig å være med på reinsdyrenes vårflytting, opplyser prosjektleder Per Inge Åsen i NRK Sápmi på NRKs pressesider.

SKAL PÅ REIN-RYGGEN: Naturredaktør Terje Dale viser fram utstyret som kamerareinene skal bære, utviklet av Sindre Skrede. Foto: Grethe Gynnild-Johnsen , NRK

NRK2 starter sendingene 21. april klokken 19.55, men NRK understreker at selve vandringen fra vinter- til sommerbeitet ikke starter før flokkens matriark er klar og setter flokken i bevegelse. Når den er i gang, vil NRK følge vandringen kontinuerlig på NRKs nett-TV (NRK TV).

Les mer: 134 timers direktesending fra Hurtigruten

Har trent kamera-rein



Det vil de gjøre både med eget team – og med reinen selv i rollen som TV-fotografer. På sin Facebook-profil, opplyser NRKs distriktsdirektør, Grethe Gynnild-Johnsen, at to rein er blitt temmet og trent for oppgaven siden før jul. De skal bære kamerautstyr og vise vandringen fra reinens perspektiv.

I tillegg brukes droner for oversiktsbilder, men å få det tekniske til å fungere er en utfordring: TV-teamet er avhengig av oppholdsvær på vidda, og de opererer i store områder uten mobildekning. Siden satelittutstyr veier for mye, har rikskringkastningen måttet finne nye løsninger for å få sendt bildene videre:

Sakte-TV: Hurtigruten minutt for minutt skaper mediehistorie.

Må rigge egne stasjoner



«Tre team veksler mellom å kjøre fra fjelltopp til fjelltopp i forkant av reinflokken. De rigger opp egne stasjoner for å få trådløse signaler til resten av Norge – og verden.» skriver NRK.

Sendingen skal vare helt til ettermiddagen torsdag 27. april.

– Min drøm er at sendingen avsluttes med en kalvefødsel etter at reinsdyrene har svømt over til Kvaløya, men uansett vil bildene fra svømmingen fra fastlandet til Kvaløya være spektakulære. Bare det gjør det verdt å sitte og se på hele sendingen, sier prosjektleder Åsen.

Les også: «Salmeboka» lokket over to millioner seere

Reinvandringen går fra innsjøen Iešjávri mellom Alta, Karasjok og Kautokeino kommuner og via svømming over Kvalsundet, rundt 10 mil nord fra startstedet, fem til sju dager senere. Reinflokken vi skal følge tilhører Sara-familien, og Roald Pulk og Rebecca Strand er programledere.