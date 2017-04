NRK-Knut Borge er død

Knut Borge døde natt til søndag etter lengre tids sykdom.

Knut Borge * Borge er født 2. september 1949 i Bærum. * NRK-profilen døde natt til søndag 9. april, 67 år gammel etter lengre tids sykdom. * Borge har vært åpen om sine helseplager og har slitt med diabetes 2 i mange år. * Borge var i NRK som frilanser 1973–2012. * Han er blant annet kjent fra programmene Borgulfsen og sist som programleder for «20 spørsmål». * Han jobbet også i VG mellom 1980–85.

Knut Borge ble 67 år gammel. Han har vært tilknyttet NRK siden 70-tallet og var blant annet kjent fra programmene «Borgulfsen» sammen med Torkjell Berulfsen.

Det var NRK som først meldte om dødsfallet etter opplysninger fra familien.

Borge er av Norges mest profilerte jazz-journalister. På NRK har han blant annet ledet radioprogrammene «Bluesasylet» og «Studio Sokrates».

Han ledet også TV-sendingen av Spellemannprisen flere ganger gjennom 90-årene.

– En av NRKs største radioprofiler

Det siste Borge er kjent for er som programleder for «20 spørsmål». Borge var programleder i en årrekke, og ble knust over avskjeden med «20 spørsmål», da Trond-Viggo Torgersen tok over som programleder i 2012.

– Han var en av NRKs største radioprofiler, og gjorde munnrapphet til en kunst. Han var kunnskapsrik og samfunnsorientert, men først og fremst en ener på formidling av musikk – først og fremst jazz og blues. Borge var dessuten en særdeles morsom kollega som daglig oppfant språket på nytt, sier NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes ifølge NRK.

Knut Borge ble enkemann i 2004 da kona Tone Gammelgaard døde. Hun var tidligere journalist i VG. I et intervju med Dagbladet i fjor fortalte Borge at han fikk hjelp av sin avdøde kone til å takle hverdagen.

Slik minnes vi Knut Borge:

– Jeg tenker på døden, det ville vært besynderlig ikke å gjøre det - men ikke med frykt. Jeg er ikke redd. Tenker på at den kan komme som en befrielse og som en forløsning, sa han til avisen.

PROGRAMLEDER: Knut Borge var programleder for Spellemannprisen flere ganger på 90-tallet, her i 1991. Foto: Gisle Oddstad , VG

Borge har vært åpen om sine helseplager. I et intervju med Se og Hør i 2015 forteller Borge at han har slitt med ettervirkninger etter diabetes 2 i mange år, og har en nervesykdom de kaller nevropati.

Skrev VGs jazz-spalte

Knut Borge ble i 1980 ansatt i Rampelys-redaksjonen i VG. Han skrev blant annet jazz-spalten i VG i fem år.

– Det var et sjokk å få beskjeden. Da jeg traff ham sist var han relativt sprudlende. Det er ufattelig at han er borte, sier tidligere Rampelys-leder Klaes Krog.

Han husker sin tidligere kollega som humoristisk, varm og fantastisk skrivefør.

– Borge brukte det norske språket på en kreativ måte som få har gjort etter han. Han hadde alltid en forløsende kommentar og en annerledes innfallsvinkel til mange av diskusjonene i redaksjonen, sier Krog.

20 SPØRSMÅL: Knut Borge var også programleder når NRK P1 børster støv av radioklassikeren 20 spørsmål, som Rolf Kirkvaag ledet fram til begynnelsen av 1985. Foto: Bjørn Aslaksen , VG

Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, skriver på Twitter at han kommer til å savne Borge, som han beskriver som et overflødighetshorn av jazz, kunnskap, humor og treffsikker verbalitet.

TV-PROFIL: Knut Borge, bantt annet tidligere programleder for «20 spørsmål» på NRK, er død. Foto: Trond Solberg , VG

Tidligere programleder for «Nytt på Nytt», Jon Almaas, har tidligere utnevnt Knut Borge som en av de morsomste gjestene han har hatt i programmet.

– Det er vanskelig å velge én gjest, men Knut Borge er på topplisten min. Han er en av dem som kan si hva som helst og likevel få meg til å le. Han har en artig måte å snakke på, og jeg skulle ønske jeg kunne ha ham ved siden av sengen min så han kunne snakke meg i søvn hver kveld, sa Almaas til VG i 2014.