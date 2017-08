NRK får ikke enerett på «Jævla homo»

Patentstyret har avvist NRKs søknad om merkevareregistrering av uttrykket «Jævla homo».

I september kommer det en ny TV-serie med nettopp denne programtittelen.

– Begrunnelsen for avslaget er at Patentstyret mener at «jævla homo» er et skjellsord som strider mot offentlig orden og moral, sier seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patentstyret til VG.

Bakgrunnen for NRKs søknad er et nytt dokumentarprosjekt, kalt «Jævla homo». I den kommende TV-serien skal Gisle Agledahl undersøke hvordan det er å være skeiv i Norge i 2017.

Bostad viser til at det finnes en bestemmelse i varemerkeloven som sier at man ikke kan registrere et varemerke dersom det «strider mot såkalt «offentlig orden og moral».

– Det er sjelden vi bruker denne begrunnelsen, legger Bostad til.

Men det finnes andre eksempler på varemerker som har blitt nektet registrering på grunn av at det strider mot offentlig orden og moral.

Da den svenske organisasjonen Ung Cancer ønsket å registrere varemerket «Fuck cancer», ble det avvist, fordi juristene og saksbehandlerne i Patentstyret mente at nordmenn ville kunne bli støtt av at uttrykket inneholder det engelske banneordet «fuck». Daværende Ica Norge fikk avslag da de ønsket å varemerkeregistrere «Mekka» for bruk på matprodukter og drikke.

Begrunnelsen fra Patentstyret den gangen var at siden Ica hadde søkt innen matvarer-kategorien, kunne varemerket «Mekka» ha blitt brukt på for eksempel svinekjøtt, og det kunne virket støtende for noen

– NRK har full anledning til å anke Patentstyrets avgjørelse, sier Bostad.

Utsolgte gensere

– Jeg tar Patentstyrets begrunnelse til humrende etterretning, sier Håkon Moslet, redaksjonssef i NRK P3 som står bak den nye TV-serien,til VG.

Han understreker at dette ikke har noen praktisk betydning for TV-serien «Jævla homo».

– Den kommer i september som planlagt, sier Moslet.

For NRKs vedkommende er søknaden om varemerkeregistering todelt. Ikke bare handler det om å varemerkebeskytte logoen til TV-serien etter at NRK i utgangspunktet opplevde en stor etterspørsel etter gensere med «Jævla homo»-logo på da dokumentarprosjektet ble lansert i våres.

– Genserne er utsolgt nå, men de kommer i salg igjen i september, sier Håkon Moslet.

NRK-advokat Kari Anne Lang-Ree har ikke lest Patentstyrets begrunnelse for avslaget på NRKs søknad om varemerkebeskyttelse av «Jævla homo».

– Jeg kan derfor ikke kommentere avslaget spesielt, og vet heller ikke om vi kommer til å klage. Men på et generelt grunnlag kan jeg si at NRKs varemerkesøknader i all hovedsak gjelder vern for audiovisuelle produksjoner. Når NRK investerer i en produksjon, er det viktig for NRK å sikre at andre ikke bruker de samme programtitlene for å hindre forvirring og sammenblanding. For oss handler det om å ta vare på NRKs integritet, troverdighet og uavhengighet. Derfor varemerke-registrerer vi mange programtitler, sier Lang-Ree til VG.

NRK har tidligere opplevd blant annet at en rekke kommersielle aktører bruker merkevaren «Skam» ulovlig i sin markedsføring. Når det gjelder beskyttelse av logoen «Jævla homo» i forhold til bruk på kommersielle produkter er hun ikke fullt så bekymret dersom Patenstyrets avgjørelse blir stående.

– Kopiering av logo vil kunne være i strid med markedsføringsloven. Men det er interessant om Patentstyret har avvist varemerkesøknaden fordi de mener merket strider mot offentlig orden eller moral, når «Jævla homo» nettopp ble valgt som tittelen for å ufarliggjør uttrykket, og fjerne negative følelser knyttet til homo-ordet. Det betyr også at NRK ikke forsøker få monopol på uttrykket. Varemerkesøknaden gjelder kun vern for logoen for enkelte varer og tjenester, sier Kari Anne Lang-Ree.