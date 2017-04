NRK brukte gamle bilder i «Brennpunkt»-dokumentar – nå beklager de

NRK Brennpunkt visste ikke selv at bildene de brukte i tiggerdokumentaren kom fra helt andre steder. Avsløringen kom i sosiale medier i kveld.

Tirsdag viste NRK dokumentaren «Lykkelandet» som kartlegger et nettverk av bakmenn som det påstås at håver inn penger på prostitusjon, narkotika og tyveri i tiggermiljøet i Bergen.

«Brennpunkt»-programmet viser angivelig hvordan rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Bergen.

Nå har observante TV-seere funnet ut at enkelte av bildene som ble brukt i dokumentaren, slett ikke er knyttet til den aktuelle saken – og nyheten om NRK-glippen spres i sosiale medier.

«Hva i helvete, @NRKbrennpunkt?», skriver Eivind Trædal, medlem av Bystyret i Oslo, på Twitter om det som nå kommer frem om bildene.

Blant annet skal et bilde av poser med pengesedler i et kjøleskap, angivelig være fra 2015 og stamme fra en russisk nettside. Bildet av en eske full av mobiltelefoner skal heller ikke være nytt, men fra 2015 og slett ikke fra Norge. Et bilde av en koffert full med penger, skal være fra 2012 og handle om korrupt fotball i Portugal.

Brennpunkt-redaktør Odd Isungset sier til VG at det var helt ukjent for dem at bildene ikke var fra der de trodde. De fant bildene hos bakmennene og tok det for god fisk at de stammet derfra.

– Vi burde gjort en bedre bildesjekk, sier Isungset, som søndag kveld ble gjort oppmerksom på flausen da det begynte å komme meldinger på Twitter og Facebook.

– Hadde vi oppdaget feilen selv, ville vi gjort noe med det. Men dette svekker ikke dokumentaren vår. Vi har vist en rekke bilder og videoer der aktørene poserer selv, og vi har dokumentert at det finnes et omfattende nettverk som driver organisert kriminalitet. Så er det dessverre alltid sånn at en liten glipp naturligvis er en glipp vi skulle vært foruten, sier han.

NRK-redaktøren har forståelse for at avsløringen vekker oppsikt.

– Sånn er det. Dokumentaren har fått utrolig stor oppmerksomhet og skapt en god og viktig debatt. At dette nå vekker tilsvarende engasjement, er ikke overraskende.

NRK Brennpunkt skriver i et svar til Eivind Trædal på Twitter at de i hovedsak har brukt bakmennenes skrytebilder av seg selv i dokumentaren.

«I tillegg legger de ut skrytebilder som kjøleskapet og kofferten. De hevder at disse bildene tilhører dem. Vi burde sjekket opprinnelsen til disse. Det beklager vi, men det rokker ikke ved det faktum at de tjener store penger», heter det i Twitter-posten, hvor NRK skriver at kjøleskapet og kofferten viser hvordan bakmennende ønsker å fremstå.

I en ny Twitter-melding skriver NRK at «det gjelder noen få bilder».

Trædal svarer NRK med «Bra det, men det er jo ganske enkelt å gjøre reverserte bildesøk med tineye o.l. Svak research» – hvorpå Brennpunkt svarer: «Jepp, det er derfor vi beklager.»

Karl Henry Nøkling var trolig den første som gjorde oppdagelsene rundt bildene. Han søkte dem opp etter å ha sett dokumentaren. Nøkling sier til Bergens Tidende at han så bildene av kofferten, og at han blåste det opp og reagerte på at det var mye euro.

– Det er jo bare å høyreklikke på bildet og se etter lignende bilder på Google. Da dukket det opp flere eksempler, sier han til BT.

I dagene etter at dokumentaren ble vist, har reaksjonene ikke latt vente på seg. På alle nivåer i politikken, fra statsministeren til ordførere, har det blitt tatt til orde for å innføre tiggeforbud.

Samtidig melder mediene i Bergen at elleve tiggere har forlatt byen etter at bergensere angivelig har gått fysisk til angrep på dem som følge av dokumentaren.