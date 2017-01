Leo Ajkic om tårene i «Flukt»: – Ikke flau over å vise følelser

For Leo Ajkic (33) har det kostet å dele minner fra da han flyktet fra Bosnia som barn i NRK-serien «Flukt».

– Dette er det lengste, mest krevende, største og viktigste prosjektet jeg har gjort så langt i min TV-karriere, sier Leo Ajkic (33) om sin nye dokumentarserie «Flukt».

For ett år siden startet opptakene til NRK-dokumentarserien, hvor Ajkic gir et innblikk i hverdagen til mennesker som er på flukt.

Han møter både syriske flyktninger, redningsmenn på det norske skipet Siem Pilot og innvandringsmotstandere i serien, som NRK sender tredje episode av på tirsdag.

Flyktet fra Bosnia da han var barn

Ajkic har selv vært på flukt. Han var syv år gammel da krigen startet i Bosnia på starten av 90-tallet. Etter fire år på flukt, kom han og familien til Norge da han var elleve år. Ajkic forteller at han husker mye fra både før og under flukten.

Gjennom innspillingen av «Flukt» har Ajkic måttet bearbeide sin egen opplevelse som flyktning.

– Jeg måtte grave i det, så dette prosjektet har vært som en psykologtime. Det er mange følelser og minner som dukker opp. Det er ikke alltid like lett å fortelle om barndommen. Det er ikke alt jeg har lyst til å dele, men det trengs kanskje for at jeg skal bli ferdig med det. Og det er fint om det kan gi noe til andre. Folk som har gått gjennom det samme sier at de setter pris på at jeg deler, sier han.

MÅTTE FLYKTE: Her er Leo Ajkic med sin lillesøster Sanja i 1991, kort tid før krigen startet i Bosnia. Foto: Privat

Flere ganger under innspillingen kom tårene hos Ajkic.

– Det var noen tunge episoder, hvor jeg måtte ta en pause. Noen har kanskje en maske under opptak, men jeg hadde ikke det under dette prosjektet, sier han.

En av de tunge episodene Ajkic snakker om, er da han foran kamera leste opp et brev som han selv skrev til sin bestefar da han var barn og nettopp hadde kommet til Norge.

– Jeg er ikke flau over å vise følelser når det handler om «ekte shit», sier Ajkic.

MØTTE FLYKTNINGER: I NRK-serien «Flukt» var Leo Ajkic med og hjalp en båt med flyktninger som ankom Lesvos. Foto: NRK

Egen idé

Ajkic har i nærmere fem år gått med en idé om et slikt program. Ideen hadde utgangspunkt i en setning: Vet du hva folk har gått gjennom for å kunne komme hit til Norge og tømme søppelet ditt og være vaskehjelpen din?

– Jeg tror at vi kan få mer forståelse for flyktninger og migranter om vi blir kjent med menneskene bak statistikken. Jeg vil vise hva de går gjennom, de som er på flukt og har en drøm om Europa, sier Ajkic.

Vil skape en sunnere debatt

Ajkics agenda med dokumentarserien har vært å åpne opp for en sunnere debatt.

– Dette er mitt bidrag til innvandringsdebatten. Jeg vil skape en forståelse for mennesker og få folk til å tenke over hvordan vi skal ta imot flyktninger og innvandrere. Debatten vi har i dag er grov. Kommentarfeltene kan være helt jævlige, og det er en del politikere som bare er ute etter å spre hat, sier han.

I ITALIA: Under innspillingen av «Flukt» besøkte Leo Ajkic en båtgravplass i Pozzallo på Sicilia. Her finnes båter og redningsvester som ble brukt av flyktninger på ferden over Middelhavet. Foto: NRK

Dokumentarserien har allerede klart å skape debatt. Ajkics «Nyttårstale fra en flyktning», som ble delt av NRK Ytring på den nest siste dagen i 2016, har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier. Mange bruker kommentarfeltet til å takke Ajkic for at han deler noe ekte og ærlig.

Blir inspirert av responsen

– Det er en stor ære å få slik respons. Det inspirerer meg til å ville lage mer slik TV. Jeg setter pris på tilbakemeldinger om at det jeg har laget kan forandre noe. Jeg vil heller høre at jeg utfordrer fordommer og skaper debatt, enn å høre at det var fett da jeg kastet den katten, sier Ajkic.

I løpet av sine ti år i TV-bransjen har Ajkic gjort ulike prosjekter om mobbing og mennesker som lever på siden av samfunnet, men folk kjenner han kanskje likevel best fra underholdningsprogrammet «Typen til» og reportasjen fra lokal-TV hvor han kastet en katt utenfor en terrasse.

– Jeg er glad for at jeg har fått mulighet til å vise flere sider av meg selv på TV. Det har jeg vokst på, sier han.