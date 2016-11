La ned «Lønsj» på direkten

Onsdag formiddag annonserte Rune Nilson og Torfinn Borkhus på direkten at det populære radioprogrammet deres, «Lønsj», vil bli lagt ned.

– Rune Nilson ogTorfinn Borkhus har selv bedt om avløsning, rett og slett fordi de hver dag lager et krevende humorprogram som varer en time. Vi har ikke tatt endelig stilling til når programmet legges ned. Men «Lønsj» har femårsjubileum 12. mars og de vil i hvert fall holde på til da, sier Jon Branæs, kanalsjef i NRK P1 til VG.

12. mars har de to populære radio-profilene hatt over tusen sendinger. Programmet har vært sendt hver eneste hver dag mellom klokken 11 og 12 og Branæs opplyser at lyttertallene har ligget stabilt rundt 600.000 daglig.

– De to har hatt stor gjennomslagskraft både på radio og i sosiale medier – og de er blant de største profilene til NRK P1. Det er de blitt gjennom hardt arbeid og god oppslutning, sier Branæs videre.

På Facebook-siden til «Lønsj» har ikke reaksjonene fra de mange trofaste lytterne latt vente på seg onsdag formiddag.

– Kolles kainn dokk finnj på nå sånt? Ka i aill værden ska vi hør på no da? spør en lytter.

– Jeg skjønner argumentasjonen deres - har full forståelse for den. Men kommer til å savne dere VEEEELDIG, skriver en annen.

Rune Nilson og Torfinn Borkhus er ikke bare kjent fra radio og sosiale medier. De har også vekselvis vært programledere for det elleville populærvitenskapelige programmet «Ikke gjør dette hjemme».

– «Lønsj» har til tider vært omdiskutert og da vi startet med det i 2012, hadde vi aldri hatt et slikt program som er et rent uhøytidelig humorprogram som også kan være skarpt i kanten. Vi fikk mye krasse kommentarer fra publikum. Men vi har hatt troen på dette hele tiden – og var aldri i til om at stemn ingen ville snu, fortsetter kanalsjefen.

Jon Branæs kan imidlertid berolige de mange begeistrede lytterne til Nilson og Borkhus at de fortsatt kommer til å jobbe i NRK.

– Nå skal de to sette seg ned og jobbe med nye ideer til nye programmer. Vi vet ikke konkret hva vi skal erstatte «Lønsj» med, foreløpig er det litt i det blå. Men det kommer uansett til å bli noe morsomt, sier Branæs.