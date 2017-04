Knut Borge bisettes nå

BEKKESTUA/OSLO (VG) NRK-profilen bisettes fredag i det store kapellet på Haslum krematorium.

Knut Borge gikk bort 9. april etter flere år med sykdom og helseplager. Han ble 67 år gammel.

Bakgrunn: Knut Borge er død

Klokken 11.30 begynte seremonien for den folkekjære jazzentusiasten. Kapellet, som har 220 sitteplasser, er fylt til randen og flere av dem som har møtt opp for å ta farvel må stå for å få plass.

Bisettelsen innledes med at musiker Lars Klevestrand bukker til kisten, og fremfører en variant av Beatles-sangen «Hey Jude» - altså «Hei Knut» alene med gitaren, og oppfordrer til allsang på refrenget.

Deretter fortsetter seansen med «I Wish I Knew», melankolsk jazz - sjangeren Borge var så glad i.

HEDRET KNUT: Visesanger Lars Klevstrand innledet minneseremonien for Knut Borge. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Fantastisk formidler

Knut Borge * Knut Conrad Borge ble født 2. september 1949 i Bærum. * Døde natt til søndag 9. april, 67 år gammel. * Borge var åpen om sine helseplager og slet med diabetes 2 i mange år. * Var frilanser i NRK i 1973–2012. * Jobbet i VG mellom 1980–85. * Jobbet i Dagens Næringsliv 1988-1995. * Ga også ut flere bøker. * Var konferansier for Modeljazz og Gullruten i mange år. * Er blant annet kjent fra programmene «Borgulfsen» og sist som programleder for «20 spørsmål».

Borges bror, Einar Borge, og Knuts kollega gjennom mange år, Torkjell Berulfsen, skal holde minnetale, og blant musikken som skal spilles er «That Old Devil Called Love/ I'll Be Seeing You» og «Goodbye Pork Pie Hat».

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier han så Borge gå forbi kontoret nesten hver dag han ikke var for syk til å gå.

– Jeg tenker på Knut som en fantastisk formidler. Han var en viktig og markant radioprofil og hadde alltid masse humør - og eleganse, sier kringkastingssjefen like før bisettelsen.

Carsten O. Five omtaler Borge som en av sine beste venner, helt siden realskolen. De pleide å reise på jazztur sammen hvert år.

– Det var veldig, veldig trist, sier han.

Ikke redd for døden

Hans kone Tone Gammelgaard døde av kreft i 2004. I et intervju med Dagbladet i fjor fortalte Borge at han fikk hjelp av sin avdøde kone til å takle hverdagen.

– Jeg tenker på døden, det ville vært besynderlig ikke å gjøre det - men ikke med frykt. Jeg er ikke redd. Tenker på at den kan komme som en befrielse og som en forløsning, sa han til avisen.

PROGRAMMET: Det er naturlig nok et program preget av jazz når Knut Borge bisettes. Foto: Helge Mikalsen , VG

Borge var av Norges mest profilerte jazz-journalister. På NRK har han blant annet ledet radioprogrammene «Bluesasylet» og «Studio Sokrates», og han var også jazzjournalist i VG i årene 1980 til 1985.

Tidligere kollega Jon Selås skrev minneord om den svært godt likte radio-, TV- og avisprofilen.

Minneord: Dagen for de blåeste toner

Tidligere VG Rampelys-sjef Klaes Krog minnes Borge slik:

– Borge brukte det norske språket på en kreativ måte som få har gjort etter ham. Han hadde alltid en forløsende kommentar og en annerledes innfallsvinkel til mange av diskusjonene i redaksjonen, sier Krog.

Borge ledet også Moldejazz fra 1979 til 1989, samt TV-sendingen av Spellemannprisen flere ganger gjennom 90-årene.

Les også: Borge savner «20 spørsmål»-jobben

Programlederen var åpen om sine helseplager. I et intervju med Se og Hør i 2015 fortalte han at han hadde slitt med ettervirkninger etter diabetes 2 i flere år, og at han hadde nervesykdommen nevropati.

I 2013 opplevde han både å bli lagt i kunstig koma etter å ha gått med lungebetennelse i ett år, og å brekke rygge to steder etter et fall på hotellrommet i Bergen.