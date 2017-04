Knut Borge bisatt i dag

BEKKESTUA/OSLO (VG) NRK-profilen bisettes fredag i det store kapellet på Haslum krematorium.

Knut Borge gikk bort 9. april etter flere år med sykdom og helseplager. Han ble 67 år gammel.

Bakgrunn: Knut Borge er død

Klokken 11.30 begynte seremonien for den folkekjære jazzentusiasten. Kapellet, som har 220 sitteplasser, er fylt til randen og flere av dem som har møtt opp for å ta farvel må stå for å få plass.

Bisettelsen innledes med at musiker Lars Klevestrand bukker til kisten, og fremfører en variant av Beatles-sangen «Hey Jude» - altså «Hei Knut» alene med gitaren, og oppfordrer til allsang på refrenget.

Deretter fortsetter seansen med «I Wish I Knew», melankolsk jazz - sjangeren Borge var så glad i.

HEDRET KNUT: Visesanger Lars Klevstrand innledet minneseremonien for Knut Borge. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hedret av broren

Knut Borge * Knut Conrad Borge ble født 2. september 1949 i Bærum. * Døde natt til søndag 9. april, 67 år gammel. * Borge var åpen om sine helseplager og slet med diabetes 2 i mange år. * Var frilanser i NRK i 1973–2012. * Jobbet i VG mellom 1980–85. * Jobbet i Dagens Næringsliv 1988-1995. * Ga også ut flere bøker. * Var konferansier for Modeljazz og Gullruten i mange år. * Er blant annet kjent fra programmene «Borgulfsen» og sist som programleder for «20 spørsmål».

Borges bror, Einar Borge, holder minnetale for lillebroren, til mye humring i salen.

– Jeg føler det er mye varme her. Det er i Knuts ånd, jeg blir litt rørt av deg her, sier Einar.

– Mor og far var 40 og 46 da Knut kom. Jeg var 7 år eldre. Det tar tid å lage en så sammenskrudd kar, så de brukte nok litt tid på det, sier han til dempet latter fra salen, og fortsetter:

– Da jeg ble 14 og Knut 7 skjedde det noe, og jeg dro til byen og kjøpte jazzplater. Min bror ble interessert. Jeg var redd for at noe skulle skje med samlingen min. Knut snek seg inn på rommet mitt og spilte platene mine, men nektet for det. Både stiften og radioen var varm, så det nyttet ikke. At den hobbyen skulle bli et levebrød visste vi ikke.

Les også: Borge savner «20 spørsmål»-jobben

FARVEL TIL KNUT: Einar Borge, Knut Borges bror. Foto: Helge Mikalsen , VG

Humor og varme

Broren forteller også om broderlige båtturer, og at «small talk» var vanskelig for Knut, som egentlig var sjenert, selv om det ikke virket sånn i programmene han ledet.

– Om han fikk en ukjent dame til bords, slet han. Men å underholde 3000 på Oscarsborg, det klarte han uten særlig forberedelse.

– Når jeg ser alle som er her i dag, skjønner jeg men hvilken bror jeg hadde. Jeg takker Knut for 67 års brorskap, avslutter Einar med gråtkvalt stemme.

Knuts «BluesAsylet»-kollega Knut Reiersrud fremfører en låt med steelgitar, med hilsenen:

– Nå er du gjenforent med din kjære Tone, og du kan lage nye «swing and sweet»-programmer med Leif «Smoke Rings» der du er, og kalle dem «Pearls from Heaven».

Minneord: Dagen for de blåeste toner

MINNEORD: Torkjell Berulfsen jobbet med Knut Borge i mange år, og holder minnetale fredag. Foto: Helge Mikalsen , VG

Også Borges nære venn Knut Jevnaker fremfører minneord, og forteller om den private Borge:

– Du var i høyeste grad et nytelsesmenneske. Ikke bare med mat og drikke, men en livsnyter. Mange tror du var på ditt morsomste i radio og på TV men i avslappet selskap så var du ... Vi lo så vi fikk vondt i magen og datt av stolen, forteller han.

Deretter er det Hilde Louise Asbjørnsen sin tur. Hun fremfører «That Devil Called Love/ I'll Be Seeing You», før Borges kollega Torkjell Berulfsen holder minnetale:

PROGRAMMET: Det er naturlig nok et program preget av jazz når Knut Borge bisettes. Foto: Helge Mikalsen , VG

– 9. april var en vond dag. Det var alltid glede han brakte med seg. Jeg var med ham en dag han skulle intervjues av en gladkristen journalist fra Familien som spurte hva han ville gjøre om han hadde 24 timer igjen å leve. «Pante flasker», svarte Knut, forteller Berulfsen, og salen bryter ut i latter.

– Kom man innenfor hans tidvise keitete ytre, så kunne han frembringe krampelatter bare ved å fortelle om en tur med trikken Som gammel journalist kan jeg si at denne nyheten kunne vi vært foruten, fastslår «Borgulfsen»-kollegaen.

Ikke redd for døden

Berges kone Tone Gammelgaard døde av kreft i 2004. I et intervju med Dagbladet i fjor fortalte Borge at han fikk hjelp av sin avdøde kone til å takle hverdagen.

– Jeg tenker på døden, det ville vært besynderlig ikke å gjøre det - men ikke med frykt. Jeg er ikke redd. Tenker på at den kan komme som en befrielse og som en forløsning, sa han til avisen.

Borge var av Norges mest profilerte jazz-journalister. På NRK har han blant annet ledet radioprogrammene «Bluesasylet» og «Studio Sokrates», og han var også jazzjournalist i VG i årene 1980 til 1985.

Borge ledet også Moldejazz fra 1979 til 1989, samt TV-sendingen av Spellemannprisen flere ganger gjennom 90-årene.

Programlederen var åpen om sine helseplager. I et intervju med Se og Hør i 2015 fortalte han at han hadde slitt med ettervirkninger etter diabetes 2 i flere år, og at han hadde nervesykdommen nevropati.

I 2013 opplevde han både å bli lagt i kunstig koma etter å ha gått med lungebetennelse i ett år, og å brekke rygge to steder etter et fall på hotellrommet i Bergen.