Kåss Furuseth-søstrene sammen på radio

Ramona og Else Kåss Furuseth følger i The Kardashians fotspor og gjør familielivet sitt tilgjengelig for publikum - på P3.

Else Kåss Furuseth (36) er vi vant til å se på TV, og søsteren Cecilie Ramona Koss Furuseth (32) har lenge vært å høre på radio med Sigrid Velle Dypbukt i «Ramona og Siggen».

Nå slår søstrene Kåss Furuseth seg sammen igjen, og det gjør de med radioprogrammet «The Kåss Furuseths» som skal gå søndager på NRK P3.

– Vi er på en måte Jessheims svar på The Kardashians. En koseligere og mindre glamorøs versjon. Litt som Rob, egentlig! Vi er forresten veldig glad for at det går bedre med Rob, sier Cecilie til VG, og henviser til den mer mediesky og overvektige Kardashian-broren som nylig fikk eget realityprogram.

Hun mener det ikke holder at hun og Else er søstre, bestevenner og naboer.

– Vi er såpass glad i hverandre at vi ville jobbe sammen også, sier Cecilie Ramona og legger til:

SØSTRE: Ramona og Else Kåss Furuseth i matchende antrekk. Foto: PRIVAT

– Fattern har også alltid hatt en drøm om at Else og jeg skulle lage noe sammen. Han er en travel type, og det eneste han ønsket seg til jul var en podkast med oss to til å høre på i bilen.

Radiokonseptet blir beskrevet slik «Hver uke adopterer søstrene en kjent gjest til å bli deres nye familiemedlem. Felles for gjestene er at de har egenskaper søstrene vil ha i sin storfamilie, forutsatt at de blir godkjent av familiens overhode, bestemor. Hvilken rolle har de i familien, og hva bringer de til bords? Sammen med P3-lyttere skal Kåss Furuseth utvide familietreet».

Else har hyllet Kardashian tidligere, med sitt «rumpe-stunt» der hun etterlignet Kim Kardashian.

Søskensamling



Else, som også startet karrieren i P3, og Cecilie har ikke jobbet sammen tidligere. I 2013 vervet Else lillesøsteren til talkshowet sitt, «Else», på TV 2. Men så fikk Cecilie jobb i P3 i stedet.

Det var i sommer P3-programmet «Ramona og Siggen» med rundt 500.000 lyttere i uken ble tatt av luften etter to og et halvt år, ifølge Kåss Furuseth uten at det lå noe dramatikk bak avgjørelsen.

«Siggen» ønsker søstrene velkommen på radioen.

– The Kåss Furuseths på radio er akkurat det søndagene trenger! Jeg har jo fått litt innblikk i søskenforholdet til Else og Ramona oppigjennom og det er som å være vitne til et sprøtt, morsomt og rørende realityshow. Selvfølgelig blir det bra radio av det, sier Sigrid Velle Dypbukt.

På duoens Facebook-side var det mange lyttere som da synes det var svært vemodig at programmet forsvant.

I august ble det klart at Else meldte overgang fra TV 2 til TVNorge, hvor hun kommer med et nytt program til våren. Hun har avvist at kuttene i TV 2 var årsaken til kanalskiftet.

Hva det kommende TV-programmet går ut på er fremdeles hemmelig, men torsdag røpet Else at hun starter TVNorge-karrieren på «4-stjerners middag» med Ari Behn.