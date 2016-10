Jon Almaas forlater NRK-suksessen: Nå må «Nytt på nytt» bli nytt

Kommentar Med Jon Almaas' exit er ingen igjen av originalbesetningen i «Nytt på nytt». Det må NRK ta konsekvensen av.

For la oss slå det fast med en gang: Jon Almaas ER «Nytt på nytt» slik vi kjenner det. Den småarrogante, tilbakelente programlederen som trekker i trådene, organiserer kaoset av vitser og spiller de andre gode.

Han som sørger for at gjestene som sliter med vitsene kommer på banen. Han som i 17 år har loset seerne trygt gjennom «Hvem skal ut?»-oppgaver og rebuser av ymse slag.

Fra nyttår er han ferdig. Ikke bare i «Nytt på nytt», men også i NRK. Konkurrentene i TVNorge skal få nyte godt av Almaas' humorkapasitet fra nå av.

Bård Tufte Johansen går motsatt vei, denne gangen uten Harald Eia. Han returnerer til NRK etter fire år hos utfordrerne i Nydalen.

Med det blir det uansett forandring. Forhåpentlig også fornyelse for det mest populære norske programmet hver eneste uke de siste årene.

MOROMANN: Bård Tufte Johansen.

For programmet skriker etter fornyelse. Det er lite som har endret seg i de 17 årene programmet har gått. Det er fortsatt tre vitser om ukens viktigste saker, det er fortsatt «sette sammen ord»-oppgaver og det er fortsatt en følelse av at vi skal le av det samme som vi lo av for fem år siden.

Det gjør vi, riktignok, men gapskrattene kommer sjeldnere. Overraskelsene nesten aldri.

Bård Tufte Johansen har et komisk talent utenom det vanlige. Som standup-komiker er han blant landets morsomste - noe ikke minst hans «Mann (44)»-show viste.

At han har et talent for improvisjon og kan være morsom på kommando har alle som har intervjuet ham eller vært sammen med ham i fem minutter kunnet erfare.

Det som gjenstår å se nå er hvordan han vil påvirke programmet. Han vil trolig sette større personlig preg på vitsene enn Almaas, som ofte har lent seg på en dyktig redaksjon.

Han har mer edge enn Almaas, og har evne til å være mer dominerende. Der forgjengeren stort sett er veldig snill gutt, har Johansen aldri vært redd for å provosere.

Når Almaas slutter gir også Guri Skavlan seg som prosjektleder. Hun har vært med like lenge som programlederen, og har nok satt like stort preg på programmet som ham. Nye koster også bak kamera borger for at nye grep kan tas.

Men samtidig som programmet trenger fornyelse, må det skje i små doser. For mye forandring fryder sjelden på TV. Nysatsinger er vanskelige å få til å bli godt sett.

Og spesielt NRK-seerne, hvor svært mange begynner å bli oppi årene, vil foretrekke et program hvor rammene er de samme som før. De vil ha taco på fredagen og et «Nytt på nytt» de kjenner igjen.

Men kanskje, kanskje kan Bård Tufte Johansen gi dem litt ekstra krydder.