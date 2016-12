Haddy Njie gråt første dagen tilbake på jobb

Programleder Haddy Njie (37) mener flere må tørre å snakke om hvor vanskelig og brutalt det er å være småbarnsforelder. Hun gleder seg til første jul med Maria, men tror det også blir utfordrende.

– Nå når jeg står på terrassen og triller Maria i søvn, kan jeg titte inn i stuen og tenke: «Tenk at jeg bor her med så mange lys, lykter, engler, nisser og kranser. Tenk at det er så koselig hjemme hos meg. I denne julebonanzaen bor jeg - det er jo helt sykt», sier Haddy Njie.

Samboeren Trond Giske (50) har for lengst fått julepynten på plass. Den skal stå til godt ut i januar. Han elsker juleforberedelser og kos, og har brukt pappapermisjonen godt.

KAKER I POSTEN: Samtlige kakeslag er på plass, og mengdene er så store at Njie kan ta med kaker til kollegaene i NRK. Foto: PRIVAT

– Trond er ekstremt opptatt av jul og at ting skal være koselig. Han vasker og gnukker på alt i huset, og vi har hatt gløggen på lunk i flere helger allerede. I tillegg har vi fått tilsendt en hel koffert med julekaker av tante Jorunn, så nå står kakeboksene i stabler langs veggene hjemme, sier hun og ler.

Fikk du med deg denne? Haddy og Trond viser frem veslejenta

Njie vokste opp med et forhold til jul som barn flest – julen var magisk. Men i tenårene og som ung voksen prellet tradisjonene og gleden av henne. Hun følte seg ikke hjemme i den polerte og perfekte høytiden. I voksen alder fant hun og eksmannen tilbake til gleden ved å feire jul. De begynte i det små med litt pakker, god mat og et lite juletre. De feiret med Njies småsøsken.

– Jeg fikk bygd opp tradisjonene slik jeg ønsket at de skulle være for dem, og de ble så glad for alt. Etter hvert fikk vi flere tradisjoner på plass, men jeg fikk velge hvilke tradisjoner jeg ville ta med meg videre.

MYE PYNT OG KOS: Njie synes det er kjempekoselig at Giske pynter til jul, men ville nok aldri satset på så mye pynt selv. – Vi bor så trangt nå. All gulvplassen blir brukt på nisser, sier hun. Foto: PRIVAT

I dag, takket være Giske som har vist henne at julen er for alle og full av kos, er julefølelsen i full blomst. I år skal hun feire jul med datteren for første gang.

– Det at vi har fått barn vil nok føre til at det kommer enda flere tradisjoner på bordet. I år er det to familier som gleder seg veldig til å være sammen med henne. Først til Trondheim på julaften, og så til moren min sammen med søsteren min og hennes familie i romjulen. Nå er Maria i en fase der hun prøver å gå, så jeg er veldig spent på hvordan det blir med juletre i år. Det blir nok krevende.

Lest denne? Første alenedate gikk i vasken for Haddy og Trond

IKKE ET STED BLIR GLEMT: Giske pynter til og med mellom tannglassene på badet. Foto: PRIVAT

Forventninger og verdier



Det som er aller viktigst for Njie denne julen, er å være sammen med datteren og dem hun er glad i. Fokuset blir på kosen i år, men i årene som kommer vil nok datterens forventninger til julen og pakkehysteriet vokse.

– Jeg tror veldig mange foreldre sliter med verdiene i julen. På én side vil man jo at barna skal få alt de ønsker seg, samtidig vil man ha barn som er takknemlige. Det er nesten en umulighet å få til begge deler. Da jeg vokste opp hadde vi i flere perioder dårlig råd, og på en måte har det vært en gave.

I år setter Njie pris på å kunne si: «Jeg trenger ikke flere ting».

– For å kunne ha den følelsen må jeg jo av og til ikke ha fått det jeg har ønsket meg. Dette kan man ha mange prinsipper om når man ikke har barn, men etter man får barn, har man bare et ønske om at de skal være glade hele tiden og få oppfylt alle ønskene sine. Barnet blir ikke noe godt menneske at det. Den balansegangen der er jeg usikker på hvordan jeg skal møte i julen fremover. Vi kommer sikkert til å slite med det vi også.

Les: Trond Giske om kjæresten etter hetsen: – Haddy er modig og klok

Hektisk hverdag

I ukene før jul er Njie i full jobb. Hun skal lede juleprogrammet «Kvelden før kvelden» sammen med Ingrid Gjessing Linhave. Ukene før innspilling går i et banka kjør.

– Jeg synes det er dritslitsomt å være småbarnsmamma. Men jeg fryktet det skulle være enda verre, så det er morsommere enn jeg trodde. Det er liksom ikke noe sted å hente seg inn. Det er et hamsterhjul. Jeg er på jobb, løper hjem og er mye med Maria i de timene hun er våken – før vi legger henne og jobber litt til – før vi legger oss tidlig fordi vi ikke vet hvordan natten blir. Også er det morgen og jobb igjen.

VIL LAGE TV FOR ALLE: – I «Kvelden før kvelden» håper jeg vi får frem at julen er for alle. Jeg tror på en raus jul uansett religion og livssituasjon, sier Njie, som leder programmet med Ingrid Gjessing Linhave. Foto: Ole Kaland /NRK

– Hva gjør dette «kjøret» med deg?

– Hvis jeg tenker for mye på det, begynner jeg å holde pusten, og det går ikke. Jeg forsøker å stå i det time for time, og jeg vet jeg kommer til å se tilbake på denne tiden og savne den.

PYNT TIL NESTE ÅR: Nisser, lys og engler blir stående til godt inn i januar. Foto: PRIVAT

Njie skulle ønske flere foreldre turte å snakke om utfordringene man møter når man får barn. Det er alltid noe nytt som skjer og barrierer som skal krysses. Overgangen fra mammapermisjon og full jobb var røff for Njie.

– Jeg ringte søsteren min og gråt da jeg skulle på jobb første dagen her. Jeg spurte henne om det skulle være sånn. Skulle jeg dra fra Maria nå? Jeg fikk det ikke til. Hvorfor får alle andre dette til? Folk er modige som lager barn etter barn og kaster seg inn karrieren igjen. Når jeg tør å si det høyt til andre, forstår jeg at jeg ikke er alene om den følelsen av ikke å strekke til.

Ønsker mer åpenhet

Hun synes det er synd det ikke er mer åpenhet rundt temaet, og sier det er dumt at folk ofte kun viser seg fra sin beste side. Særlig i sosiale medier. Selv har hun i flere år vært åpen om at hun til tider har slitt med angst. (krever innlogging)

– Jeg tror det er viktig å synliggjøre det som er vanskelig og brutalt. Det er så lett å bare vise det man får til og speile hverandres perfekte fasader. Da er det ikke så rart man legger seg og oppdager nye dimensjoner av ikke å strekke til på det som er aller viktigst i verden akkurat nå - det å være mamma.

Når hun selv deler utfordringene hun møter i sosiale medier, får hun ofte oppløftende tilbakemeldinger. Det hjelper.

– Det er kanskje svakt å ønske denne bekreftelsen fra omverdenen, men jeg har funnet mye trøst i det. Man må bare tørre å ta det inn, og flere må tørre å si hvordan det er.