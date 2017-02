Fikk store tannsmerter - måtte avbryte «Anno»-innspillingen

Per Midtstue Jensen (27) stortrivdes i «Anno» 1537. Men da han under oppholdet fikk akutt tannkjøttbetennelse med kraftige hodesmerter, var han ubeskrivelig glad han kunne vende tilbake til vår tid for et tannlegebesøk.

– Jeg kjempet så lenge jeg kunne mot smertene. Det var så mye å gjøre under innspillinmgen og vi hadde strengt tatt ikke råd til å være en mann mindre. Men Bjørn som er tannlege og lege så på meg - og ga beskjed om at jeg værste fall kunne miste tennene. Jeg bare dra og da var jeg glad for at tannlegen hadde antibiotika, forteller Per Midtstue Jensen til VG.

Han sier at det skyltes et dårlig malt kli som kilte seg fast mellom tennene og opp i tannkjøttet. Der kapslet den seg inn og ga kraftige smerter oppover i hodet, søvnløshet og feber.

– Jeg prøvde å få den ut med flis, nål og kniv, men vi hadde ikke speil og da ble det vanskelig, forteller 27-åringen.

Bortsett fra tannhistorien som heldigvis endte bra, har Jensen bare gode erfaringer fra tidsreisen tilbake til 1537.

– Det var en rar og helt unik opplevelse. Jeg synes det var veldig deilig å bare kunne legge fra seg mobiltelefonen, ikke være tilgjengelig og slippe multitasking hele tiden. Men det tungt arbeid fra morgen til sene kvelden, fortsetter han.

Han legger ikke skjul på at han synes det var litt urettferdig at kamerafolkene gikk hjem før han sluttet å jobbe om kvelden.

– Jeg liker best å jobbe om kvelden og derfor syntes ikke mye av det jeg gjorde. I stedet kunne det lett se ut som jeg kom sent til froksot og gjorde lite, men det var slett ikke tilfelle, sier Jensen.

Nå er han godt tilbake i 2017 - og i jobben som lærer i kunst og håndverk på Tømmerås skole i Svelvik i Vestfold.

– Jeg jobber i femteklasse og elevene synes det er kjempestas å høre om det jeg har opplevd og på den måten får jo også lurt inn litt ekstra historieundervisning, sier Per.

Han synes opplevelsene fra «Anno» bare er av det gode slaget. Han har god kontankt med alle de andre som var med i NRK-serien. Men det er en ting Per savner.

– Da vi begynte med innspillingen var jeg i et forhold, men det ble slutt like etter at jeg kom ut. Derfor tror alle at jeg er i et forhold - og for å være helt ærlig: Det hadde vært gøy med et frierbrev eller to, sier Per Midtstue Jensen