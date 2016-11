Damene kupper lille julaften

Haddy N'jie (37) og Ingrid Gjessing Linhave (39) skal lede «Kvelden før kvelden».

Det populære juleprogrammet, som har gått hver lille julaften på NRK1 siden 2002 med over en million seere, har hatt en rekke ulike programledere opp gjennom årene.

I fjor var det Ingrid Gjessing Linhave og Atle Pettersen som fikk gleden av å ringe julen inn, men i år skal programmet for første gang ledes av to kvinner.

– Dette er årets koseligste sending! Og kanskje dagen der forventningene og følelsene er sterkest – jeg gleder meg veldig til å prøve og lage det folk ønsker å se på en sånn dag som dette, sier N'jie om den nye programlederjobben.

Hun sammenligner den med da hun jobbet med «Julemorgen» på samme kanal.

– Julen er en nær setting for mange familier, og i «Julemorgen» oppdaget jeg hvor koselig det var å komme inn i stuen til folk rundt om i landet – inn i det aller helligste. Dette blir så hyggelig å oppleve det igjen.

N'jie skal lede programmet sammen med Ingrid Gjessing Linhave. Gleden over samarbeidet er gjensidig.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med Haddy! Hver dag på vei hjem fra jobb har jeg tenkt: «For en bra dame!», så dette blir både spennende og fint, sier hun til VG.

I fjor var det «Årets kokk» Christopher W. Davidsen som sørget for sprø svor, men i år er det artisten Jørn Hoel som bærer kokkehatten. Riktignok i samspill med TV-kokken Øyvind Hjelle.

GODE SEERTALL: «Kvelden før kvelden» er blitt sett av over en million seere hvert eneste år siden lanseringen i 2002. I fjor var det hele 1 487 000 millioner som benket seg foran TV. Her er årets duo samlet på Frognerseteren med en av TV-kokkene. Øyvind Hjelle var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ole Kaland / NRK

N'Jie, som fikk barn med Trond Giske 31. mars i år, har tidligere ledet flere store programmer for statskanalen. Blant annet direktesendinger som «Eurovision Song Contest», «TV-aksjonen» og «Idrettsgallaen».

Opp mot innspillingen av «Kvelden før kvelden» kommer hun imidlertid til å forberede seg på en annen måte enn før. Sendingen tas opp bitte lille julaften.

MANGE HATTER: Haddy N'jie er både sanger, låtskriver, forfatter, programleder og skuespiller. Foto: Trond Solberg , VG

– Jeg er vant til å jobbe ekstremt mye før sending, men nå kan jeg ikke jobbe ræva av meg lenger. Etter at Maria kom, har prioriteringene endret seg. Nå må alt planlegges. Det krever at jeg jobber på en ny måte, men jeg sikker på at det blir like fint og bra. Jeg er så heldig som jobber med en super redaksjon og Ingrid som har gjort dette før, så jeg er ikke bekymret for at stemningen, som betyr alt, blir god.

– Er det en travel kabal som skal gå opp for deg og familien før jul?

– For meg er jul avslapning og kos, så alt stress som kan oppstå er ryddet vekk. Det er Trond som tar seg av alt det praktiske.

– Hvor ivrig er han?

– Han er ekstremt opptatt av å pynte, og har minst fem kasser med pynt som skal frem. Vi har engler og nisser mellom tannglassene på badet bare for å nevne noe.

N'Jie har hatt flere baller i luften samtidig med mammapermisjonen. Tidligere i år ga hun ut en barnebok sammen med søsteren Lisa Aisato N'Jie Solberg. Les VGs anmeldelse av boken her. I høst ble det også kjent at hun skal innta rollen som Fantine i nmusikalen «Les Misérables».