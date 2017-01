«Anno»-deltaker fikk sauekopper

Under parteringen av en sau i kveldens episode av «Anno», pådrar Simen Havig-Gjelseth (45) seg en sykdom som både er spesiell og svært sjelden.

I forkant av parteringen hadde Havig-Gjelseth kuttet seg i tommelen med øksa da han skulle dele et sauehode i to for å ta ut hjernen og forberede hodet til smalahove.

Les også: «Anno»-stjerne deltar i «Jakten på kjærligheten»

– Det var bare et enkelt lite kutt og litt blod, ikke noe å bry seg om. Ganske vanlig, vil jeg si, når man håndterer kniver og økser, forteller Simen Havig-Gjelseth til VG.

I hele forrige uke knivet han mot Linn Elise Rølvåg om å bli svenn og lede mesterstykke denne uka. Den kampen tapte han knepent. I stedet fikk han altså et merkelig sår på tommelen som du kan se i kveldens episode da det dukker opp flere lam for partering.

ÅRETS DELTAKERE: Her er denne sesongens «Anno»-deltakere samlet bak programleder Selda Ekiz. Foto: NRK

– Såret ble skylt og tørket, og det dannet seg skorpe allerede over natta. Men etter et par dager dannet det seg mye gult puss under huden, men det verket ikke ut. Selv om jeg skar opp såret for å få det ut, var det liksom ikke rennende, men en fast form for puss. Da tenkte jeg at dette ikke er et vanlig, verkende sår. Dagen etter merket jeg tendenser til feber, og da bestemte jeg meg for å oppsøke lege, sier han.

Der ble det konstatert ORF, eller sauekopper som det også kalles. Ifølge Norsk Helseinformatikk rammer dette kun 0-5 personer årlig, naturlig nok spesielt hos bønder.

Les også: Dette er «Anno»-finalistenes beste minner

– Vi lo godt da vi leste på nettet at det forekom oftest på hender på mennesker, men også på penis! Etter et sekunds latter ble det stille da det gikk opp for oss hvordan man kan få det på penis... Men jeg konstaterte ettertrykkelig at jeg kun hadde det på en tommel, og det godtok legen uten nærmere undersøkelse, ler Simen Havig-Gjelseth.

Behandlingen var enkel.

– Det var bare å vaske med litt sprit og vente til det gikk over av seg selv, forteller han.