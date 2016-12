20 julefilmer du kan strømme

Vil du selv velge når du kommer i julesteming - og hva du vil se for å komme i den, er det bare å boltre seg i det store utvalget julefilmer tilgjengelig digitalt. Her er VGs strømmetips for julen.

«Tre nøtter til Askepott» fra 1973 er flere ganger kåret til tidenes beste julefilm av VGs lesere, men den er kun tilgjengelig på Canal Digitals T-We Box utenom sendetid på NRK denne julen (i en uke etter sendetid julaften).

P.S. Denne listen ble utarbeidet julen 2015, og er oppdatert julen 2016 basert på informasjon fra de ulike strømmeleverandørene.



Vi lager også en stor guide over programmet på de lineære TV-kanalene i julen, som kommer lille julaften, men dette er VGs anbefaling av julefilmer du enten kan strømme fra en abonnementstjeneste, eller leie hos en digital-TV-leverandør.

Flere gode julefilmer har dessvere røket ut fordi de ikke er lett tilgjengelige, men her kommer et utvalg av dem du kan se (i tilfeldig rekkefølge):

Les også: 16 strømme-serier du bør få med deg.

JULEKLASSIKER: Pavel Trávnicek som prinsen og Libuse Safránková som Popelka i «Tre nøtter til Askepott». Foto: . , Ateliery Bonton Zlin

1. «Tre nøtter til Askepott» (1973): Canal Digital via NRK-app på T-We Box

Filmen, som nylig ble digitalisert og restaurert for 700.000 kroner, har vært sendt på NRK siden 1975. I 1978 ble Knut Risans fortellerstemme lagt over de originale stemmene. Innspilling av en norsk versjon av denne klassikeren skulle etter planen startet i år, men er så langt ikke spilt inn.

Bakgrunn: Slik gikk det med «Askepott»-skuespillerne.

2. «Love Actually» (2003): Altibox (69 kjøp, 39 leie), RiksTV (39 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Get (29-39 kr leie)

En moderne juleklassiker mange må se før julen kan begynne. Flettverkshistorien om et utall skjebner og opptil flere kontinenter samler seg rundt julen, og selvsagt: Kjærlighet!

Har du lest: Dette har skjedd med «Love Actually»-stjernene.

UNG OG USKYLDIG: Culkin som Kevin McCallister. Foto: 20th Century Fox

3. «Alene hjemme» (1990): norsk iTunes (79 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (99 kjøp, 39 leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), Get (29-39 kr leie)

Den første filmen der Macaulay Culkin spiller Kevin McCallister, gutten som blir glemt igjen hjemme når hele familien reiser på juleferie til Paris. Det som begynner som en hjemme alene-fest, blir raskt skumlere når to innbruddstyver utfordrer husfreden.

Les mer: Slik gikk det med skuespillerne fra «Alene hjemme»-filmene.

HJELP: Chevy Chase som Clark Griswald. Foto: Warner Bros

4. «Hjelp, det er juleferie» (1989): norsk iTunes (59 kjøp, 39 leie), Altibox (99 kr kjøp, 39 kr leie), RiksTV (29 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), kommer på Get (29-39 kr leie)

En obligatorisk klassiker, og den tredje i «Hjelp vi...»-filmene. Som vanlig oppstår forviklinger når Chevy Chase inviterer hele den meget utvidede Griswald-familien til julefeiring.

5a. «Reisen til julestjernen» (1973): norsk iTunes (79 kjøp, 19 kr leie), Altibox (69 kr kjøp, 39 kr leie), RiksTV (29 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Get (29-39 kr leie)

Filmversjonen med Hanne Krogh, Knut Risan og Bente Børsum. Historien følger prinsesse Gulltopp, som blir lurt ut i skogen på julaften av sin onde onkel som vil arve tronen. Forsvinningen skaper landesorg, men en spådom sier at prinsessen vil vende tilbake når julestjernen skinner igjen.

Liker du skrekk: Grøssende TV-tips.

NY VERSJON: Vilde Zeiner og ANders Baasmo Christiansen. Foto: MOSKUS FILM

5b. «Reisen til julestjernen» (2012): norsk iTunes (129 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (99 kr kjøp)

Nyinnspillingen fra 2012 regissert av Nils Gaup, med blant annet Agnes Kittelsen, Anders Baasmo Christiansen og Vilde Zeiner.

ISKALDT: Anna, Olaf, Kristoff og Sven. Foto: Walt Disney Company

6. «Frost» (2013): norsk iTunes (129 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (119 kr kjøp), Canal Digital (29-39 kr leie), Get (29-39 kr leie)

Denne Disney-filmen er vel strengt tatt blitt en året-rundt-favoritt for mange barn, men som tittelen antyder, tegner den et veldig julevennlig bilde, komplett med en hel verden av snø og is. Eventyret om prinsesse Anna som må ha hjelp av snømannen Olaf, ishuggeren Kristoff og reinsdyret Sven for å finne søsteren Elsa, er underholdende for både små og store - og dessuten er universet inspirert av Norge.

VGs kåring: Tidenes beste julefilm.

DEN GANG: Bruce Willis hadde til og med hår i 1988. Foto: 20th Century Fox

7. «Die Hard» («Aksjon skyskraper») (1988): norsk iTunes (79 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (99 kr kjøp, 39 kr leie), RiksTV (39 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), Get (29-39 kr leie)

Denne legendariske actionfilmen har toppet flere favorittlister. At den regnes som en alternativ julefilm skyldes at New York-politimannen John McClane (Bruce Willis) havner midt i et voldsomt gisseldrama når han ankommer Los Angeles for å feire jul med kona. «Yippee ki-yay»!

8. «Polarekspressen» (2004): norsk iTunes (89 kjøp, 39 leie), Altibox (99 kr kjøp, 39 kr leie), RiksTV (19 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), Get (29-39 kr leie)

Denne animasjonsfilmen fikk en femmer i VG, og handler om en togferd mot Nordpolen for å få levert julegaveønsket sitt til nissen selv. Ifølge anmelderen er det «i farten og i fjellene, de luftige farer, de nifse nestenulykker og svimlende landskap at «Polarekspressen» og dens digitalteknikk har sin styrke. Og gir frihet til å skape spenning uten grenser, i omgivelser av voldsom visualitet».

SLEM NISSE: Billy Bob Thornton som en uskikkelig utgave av julenissen. Foto: Scanbox/West

9. «Bad Santa» (2003): Altibox (kjøp 99 kr), TV 2 Sumo og C More (abonnement), RiksTV (29 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), kommer på Get (29-39 kr leie)

Filmen som er kalt «julehaternes jubelfilm» fikk en toer i VG, men er flere ganger kommet med på listen over lesernes favoritt-julefilmer. Billy Bob Thornton spiller den politisk svært ukorrekte julenissen, som egentlig bare er ute etter å rane kjøpesentre på julaften.

ANNERLEDES JUL: Jack Skellington prøver å gjøre julen mer som Halloween. Foto: Buena Vista

10. «Et førjulsmareritt» (1993): norsk iTunes (39 kr leie og kjøp), Altibox (129 kr kjøp)

Tim Burton har skrevet og produsert, og Heny Selick regissert denne alternative julesagaen. Her tar Halloween-ekspert Jack Skellington grep om julen, noe som resulterer i at Julenissen blir kidnappet og barnas presanger potensielt dødelige. Det svinger av både animasjon, tekster og musikk i dette førjulsmarerittet stappet med sadistisk glede.

BLANT GODBITENE: «Et førjulsmareritt», «Alene hjemme» og «Die Hard». Foto: bUENA vISTA, 20th Century Fox

11. «Livet er vidunderlig» (1946): norsk iTunes (59 kjøp, 39 leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement)

Har du ikke sett denne klassikeren, er det på høy tid. Frank Capras julefortelling med James Stewart og Donna Reed, er en filmatisk inkarnasjon av alle de klissbløte klisjeene julen handler om. Forretningsmannen George Bailey har tapt alt, og tror han er mer verdt død enn levende. Men så kommer skytsengelen Clarence og viser ham hva han har betydd for alle menneskene i Bedford Falls.

12. «Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa» (2013): norsk iTunes (79 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (79 kr kjøp, 39 kr leie), RiksTV (29 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), Get (29-39 kr leie)

En oppdatert film som like fullt oser av Aukrusts lune og lattervekkende univers. Vi møter våre gamle kjente Solan, Ludvig og Reodor Felgen, som selvfølgelig får flere utfordringer i oppkjøringen til jul. Det blir både spennende, skummelt, og riktig så koselig.

JULEPRESANG: Gizmo i «Gremlins». Foto: WARNER BROTHERS

13. «Gremlins» (1984): norsk iTunes (59 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (99 kr kjøp, 49 kr leie), RiksTV (39 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), Get (29-39 kr leie)

Mer jul får du ikke, enn når den søte skapningen Gizmo blir gitt i julegave til Billy. Det er selvfølgelig ikke like søtt når Billy ikke følger instruksjonene som følger med Gizmo, og flere monsterversjoner av skapningen etter hvert kommer frem.

KATTETE: Michelle Pfeiffer som Catwoman. Foto: Warner Bros Pictures

14. «Batman vender tilbake» («Batman returns») (1992): norsk iTunes (99 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (99 kjøp), Canal Digital (29-39 kr leie), Get (29-39 kr leie)

Det florerer av misteltein i Gotham i den andre «Batman»-filmen, der Michael Keaton som Batman møter Michelle Pfeiffer som Catwoman. Dette Tim Burton-regisserte bidraget er et av de bedre. I tillegg er scenen med Batman og Catwoman i het brytekamp, på tredjeplass i en kåring av tidenes mest sexy filmscener - uten sex.

15. «Dødelig våpen» (1987): norsk iTunes (89 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (39 kr leie), RiksTV (29 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), Get (29-39 kr leie)

Den første filmen i serien om Mel Gibson og Danny Glover som usannsynlige samarbeidspartnere som poilitietterforskere. Historien starter 14. desember og slutter med julefeiring, og kvalifiserer dermed til «julefilm», selv om den selvsagt er mest preget av narkotikasmugling av tidligere spesialsoldater og elleville skyteepsioder.

Har du lest: «Dødelig våpen»-stjerne arrestert.

NISSEJAKT: Per Christian Ellefsen i «Rare Exports». Foto: Scanbox Entertainment

16. «Rare Exports» (2010): Altibox (99 kr kjøp, 39 kr leie), RiksTV (29 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Get (29-39 kr leie)

Denne finske filmen gir deg alt annet enn julekos: Her er julenissen et skittent gammelt monster som spiser reinsdyr og barn, og norske Per Christian Ellefsen er med som en sær amerikansk arkeolog. For deg som vil ha en alternativ julefilm!

Se flere bilder fra «Rare Exports» her.

SKURK: Jim Carrey som den ikke bare sympatiske Grinchen. Foto: , Universal Pictures

17. «Grinchen» («How the Grinch Stole Christmas») (2000): norsk iTunes (79 kr kjøp, 29 kr leie), Altibox (105 kr kjøp)

Riktignok er den kåret til Tidenes verste julefilm med begrunnelsen « En støyende, glorete og avskyelig film, absolutt et lavmål i karrieren til regissør Ron Howard. Og det er heller ikke Jim Carreys beste øyeblikk», men Dr. Seuss-filmatiseringen om det illeluktende, utspekulerte og kriminelle vesenet som bor i fjellet og som bestemmer seg for å stjele julen fra de høytidsstemte, er like fullt en juleklassiker for flere.

(Nr. 17 var opprinnelig «The Long Kiss Goodnight» (1996), men i 2016 er det ingen leverandører som har denne)



18. «Gutter er gutter» («About a Boy») (2002): norsk iTunes (99 kr kjøp 29 kr leie), Altibox (69 kr kjøp, 39 kr leie), RiksTV (39 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Get (29-39 kr leie)

En Nick Hornby-filmatisering med Hugh Grant i hovedrollen som en forvokst gutt av en rikmann som aldri har måttet engasjere seg i noe i hele sitt liv. Det har funket veldig bra for Will, inntil han møter den fortapte 12-åringen Marcus som trenger faderlige råd. Og vips, ligger det an til den rareste familiejulen noensinne for Will.



SANNHETEN OMJULEGAVENE: Arthuer er den usannsynlige helten i denne filmen. Foto: Walt Disney Company

19. «Arthurs julegaverace» (2011): norsk iTunes (59 kr kjøp, 39 kroner leie), Altibox (49 kr kjøp), RiksTV (39 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie), Netflix (abonnement), Get (29-39 kr leie)

Banebrytende juleavsløringer, familiemaktkamp og generasjonskonflikter kommer til overflaten når det for første gang skal avsløres hvordan nissen rekker å fylle alle verdens julestrømper 1. juledag.

EVENTYRVERDEN: Lucy (Georgie Henley) møter faunen Mr. Tumnus (James McAvoy). Foto: Disney/ Buena Vista International

20. «Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet» (2005): norsk iTunes (149 kr kjøp, 39 kr leie), Altibox (109 kr kjøp), RiksTV (39 kr leie), Canal Digital (29-39 kr leie)

Den første filmen i Narnia-serien (selv om den filmatiserer bok nummer to i kronologien), som er beskrevet som «Ringenes Herre» for barn. Vi følger søsknene Peter, Susan, Edmund og Lucy som blir sendt på landet under 2. verdenskrig for å bo hos en gammel professor. Under en utforskning av huset hans, finner de en dag et skap som fører inn til en annen verden - Narnia.