NRK med Nobel-tabbe

Denne tekststripen dukket opp under NRKs nyhetssending fredag morgen.

NRK kan ha avslørt hvem som får årets Nobels fredspris. Under nyhetssendingen fredag morgen dukket dette opp på skjermen:

«Nobels fredspris tildeles Ernest Moniz og Ali Akbar Salehi».

I teksten står det videre at de får prisen for atomavtalen, som blant annet innebærer at Iran reduserer sitt atomprogram.



Tekststripen dukket opp mens utenrikssjef Knut Magnus Berge fortalte om årets favoritter til Nobels fredspris, og lå på i noen sekunder. Flere våkne seere tipset VG om det de antok var en avsløring av fredsprisvinnerne.

Nobelprisen * Fellesbetegnelse på fem priser innstiftet ved testament av den svenske oppfinneren og industrimannen Alfred Nobel. * Nobelinstituttet deler ut fem priser - innen fredsarbeid, fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin og litteratur. * Prisen er utdelt siden 1901, og årets prissum er satt til 8 millioner svenske kroner. * Nobel bestemte at hans formue – omtrent 30 millioner etter at private arvelodder var utredet – skulle anvendes til et fond hvis renter skulle utdeles «som prisbelønning til dem som i det forløpne år har gjort menneskeheten den største nytte». Kilde: Store Norske Leksikon

Hvorvidt Moniz og Salehi er årets vinnere, er foreløpig ikke kjent. Vinneren av årets fredspris annonseres på Nobelinstituttet fredag klokken 11.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Nobelinstituttet fredag morgen.

NRK: – Det er en feil



– Det er ikke annet enn en feil. Det som har skjedd er at vi har forberedt oss på erklæringen klokken 11.00 ved å lage en del ferdige linjer ut i fra mange forskjellige mulige vinnere. Ved en feil har en av dem gått ut i noen sekunder. Det er ingen gjetning eller avsløring. Det er rett og slett bare en feil, sier Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK nyheter til VG.

– Så NRK vet ikke hvem som vinner?

– NRK vet ikke hvem som vinner.

– Vi har selvfølgelig flere utfall klare, men det var denne som tilfeldigvis gikk ut. Vi har ingen forutsetninger for å vite at dette er riktig, sier Bjøntegård.

I likhet med VG, har også NRK omtalt favorittene til årets fredspris. I saken som NRK la ut på sine nettsider i går var atomavtalen den første som ble omtalt.

Da NRKs utenrikssjef, som også var studiogjest da NRK annonserte «vinneren» fredag morgen, ble intervjuet i Urix torsdag kveld, var det også én favoritt han trakk frem: Iran.

Iran-avtalen blant favoritttene



Den omdiskuterte atomavtalen med Iran er en av storfavorittene til å vinne årets fredspris.

Avtalen ble inngått 14. juli i fjor mellom Iran og den såkalte 5+1- gruppen, bestående av de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd – USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike – samt Tyskland.

Mange hadde lenge mistenkte Iran for å ha ambisjoner om å skaffe seg atomvåpen, noe som førte til isolering og økonomiske sanksjoner mot landet.

Den nye avtalen går blant annet ut på at Iran reduserer sitt atomprogram og åpner alle atomanlegg for inspeksjon. Til gjengjeld ble sanksjonene mot landet opphevet.

NRK har tidligere skrevet at det er uvisst hvem som vil få prisen dersom Iran-avtalen vinner.

Blant favorittene er også USAs utenriksminister John Kerry og Irans utenriksminister Javad Zarif. De navnene var ikke blant dem som ble vist på NRKs skjerm i dag tidlig.

Kan påvirke USA-valgkampen



En pris til atomavtalen vil gripe direkte inn i den amerikanske valgkampen, der Donald Trump har gått knallhardt ut og kalt avtalen med Iranfor en katastrofe, mens Hillary Clinton har støttet den på det sterkeste.

I fjor var det Den tunisiske dialogkvartetten som fikk Nobels fredspris, for bidraget til å bygge demokrati i Tunisia i etterkant av sjasminrevolusjonen i 2011.

Da ledet den amerikanske talkshowkongen Jay Leno Nobelkonserten, mens Queen Latifah gjorde jobben i 2014. Så langt er det ikke kjent hvem som blir vert eller verter i år, men tidligere har det vært stjerner som Tom Cruise, Michael Douglas og Will Smith.

Så langt er det kjent at norske Highasakite skal opptre under årets konsert, der de fleste elementene så langt forblir ukjente.