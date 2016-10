Conan O'Brien skal lede Nobelkonserten – alene

Talkshow-verten (53) tar turen til Norge for å lede Nobelkonserten i Telenor Arena 11. desember.

– Det er en ære å lede et så prestisjefylt arrangement, og en enda større ære å motta Nobelprisen i partikkelfysikk. Jeg har en meget god agent, sier Emmy-belønnede talkshow-veteranen og komikeren O’Brien i kunngjøringen fra Nobelkonserten.

Skal hylles: Årets fredspris til Colombias president

I likhet med sin tidligere kollega og fjorårsvert Jay Leno (66) skal den amerikanske TV-personligheten lede det direktesendte showet uten en kvinne ved side. Tidligere var det vanlig at to superstjerner delte på oppdraget, men også i 2014 var musiker og skuespiller Queen Latifah alene om jobben.

For Dag Hvaring, pressetalsmann for Nobels Fredspriskonsert, er det uproblematisk å presentere kun én programleder.

– Vi har de to siste årene hatt én vert. Begge fungerte meget bra. Det betyr ikke at vi for all fremtid skal ha bare én, det viktigste er at vi har profesjonelle programledere som fyller det store formatet Nobelkonserten har, sier han til VG.

Artikkelen fortsetter under bildet.

KOLLEGER: Her ser vi Conan O'Brien i gjestestolen hos Jay Leno i «The Tonight Show» i 2003. Foto: Kevin Winter/GETTY

På spørsmål om det er vanskelig å få kvinner til å stille, svarer han at de ikke ser spesifikt etter kvinne eller mann når de velger vertskap.

– I år har vi fått en imponerende mannlig talkshow-vert. Det kunne like gjerne vært en kvinne, for eksempel Ellen DeGeneres, men vi er svært glade for at Conan O’Brien takket ja. Vi er helt sikre på at han vil gjøre en fenomenal jobb.

GOD TONE: Conan O'Brien og Michelle Obama i Det hvite hus i 2013. Foto: REUTERS

– Ytringsfrihet og humor

Sjefprodusent Kristian Kirkvaag er svært fornøyd.

– Conan har i mer enn 20 år ledet egne talkshow, han har et lass av prestisjetunge statuetter på peishylla og en svært sterk tilstedeværelse på alle sosiale plattformer. Vi er meget stolte over å ønske velkommen Conan O´Brien til årets konsert, sier Kirkvaag i en uttalelse til VG.

– Med over 10.000 timer i ryggmargen har Conan O`Brien i hele sin karriere praktisert ytringsfrihet gjennom humor. Han bidrar definitivt til at årets konsert øker i omfang, distribusjon og interesse både i Norge og internasjonalt, legger produsenten til.

Norske stunt

Det er for øvrig ikke første gang O'Brien overtar for Leno. Da sistnevnte ga seg si «The Tonight Show» for syv år siden, var det O'Brien som tok over stafettpinnen – om enn for en kort periode. Jay Leno var tilbake stolen i 2010, og O'Brien fikk samme år sitt eget talkshow, «Conan», hvor han fortsatt holder koken. Der har norske Jarle Bernhoft og Aurora, begge tidligere Nobel-artister, vært gjester.

I 2010 viet han også plass til et trøndersk nakenstunt, der en 19-åring viste fram sine edle deler i et NRK-intervju med banemesteren på Lerkendal stadion.

Husker du? Jay Leno og Conan O'Brien i strid med NBC

Artikkelen fortsetter under bildet.

FESTLIG LAG: F.v.: Skuespiller Steve Carell, Conan O'Brien og skuespiller Brad Garrett på en prisutdeling i Hollywood i fjor. Foto: AFP

O'Brien har også en fortid som manusforfatter for «Simpsons» og «Saturday Night Live». 53-åringen er også kjent fra «Late Night with Conan O'Brien». To ganger har han vært vert for den stjernespekkede Emmy-utdelingen.

2007: Prest arrestert for å forfølge Conan O'Brien

KONA: Conan O'Brien og koan Liza på Emmy-utdelingen for en tid tilbake. Om hun følger med til Norge, gjenstår å se. Foto: AFP

Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet, gleder seg også til å se O'Brien i sving på scenen.

– Det kommer til å bli en fantastisk hyllest til årets fredsprisvinner og en konsert som vil fremme fredsbudskapet over hele verden, sier han i en pressemelding.

Fredsprisen gikk i år til Colombias president Juan Manuel Santos (65) for arbeidet med den historiske fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen av Farc-geriljaen. Selve fredsprisseremonien finner sted i Oslo rådhus dagen før konserten.

Kommentar om fredsprisen: Fortjent, men risikofylt

Skal opptre

Det er allerede kjent at norske Highasakite skal opptre på konserten, som hvert år når hjem til mange hundre millioner husstander. Amerikanske Halsey står også på plakaten. Flere musikalske trekkplaster vil bli kunngjort i ukene fremover.

Som Nobel-vert følger O'Brien også i fotsporene til blant andre, Tom Cruise, Michael Douglas og Will Smith. Blant kvinnene som har kastet glans over arrangementet som vertinner tidligere, er Oprah Winfrey, Catherine Zeta-Jones, Sarah Jessica Parker, Scarlett Johansson, Meryl Streep, Salma Hayek og Claire Danes.

Årets fredspriskonsert er den 23. i rekken.