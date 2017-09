Overveldet Nicole Kidman dediserte Emmy-prisen til barna

Med ektemannen Keith Urban (49) som rørt tilskuer i salen, forklarte Nicole Kidman (50) hvorfor statuetten skal få plass på døtrenes rom.

Den australske Hollywood-stjernen vant Emmy-prisen for beste kvinnelige hovedrolle i kategorien «miniserie eller TV-film» for sin innsatsen i «Big Little Lies».

Kidman var tydelig overrasket da hun inntok podiet etter først å ha kysset ektemannen i lykkerus over at navnet hennes ble ropt opp.

Hun brukte det meste av takketalen under TV-prisutdelingen på fortelle hvor viktig familien er for henne, og at hun er klar over hvor mye countryartist-ektemannen og parets to døtre har måttet ofre for at hun skal følge sine karrieredrømmer.

STJERNEPAR: Keith Urban og Nicole Kidman. Foto: AP

– Jeg er også en mor og kone. Jeg har to små døtre, Sunny og Faith, og min elskede ektemann Keith Urban, som jeg har bedt om å støtte meg i min kunsteriske bane. Denne er deres, sa den stolte skuespilleren og løftet trofeet før hun fortsatte:

– Jeg vil at mine jenter skal ha denne på hylla si og si at «Hver gang ikke mamma pakket dynen rundt meg om kvelden, så var det på grunn av denne. Jeg fikk noe», sa en gråtkvalt Kidman med en like rørt ektemann i salen.

Kidman passet også på å skryte av motspiller Reese Witherspoon (41). De fyller begge to av hovedrollene i «Big Little Lies», som sendes på HBO.

VINNER: Nicole Kidman. Foto: AFP

– Reese, jeg deler denne med deg, sa prisvinneren.

Kidman har vært gift med Keith Urban siden 2006, og døtrene er ni og seks år gamle. Hun har i tillegg to barn på 24 og 22 år fra ekteskapet med Tom Cruise (55).

«Big Little Lies» vant en rekke priser, blant annet for beste regi og beste miniserie. Svenske Alexander Skarsgård (41) vant for beste mannlige birolle og Laura Dern (50) for beste kvinnelige birolle.

Kidman serverte Skarsgård et gratulasjonskyss på munnen da han ble ropt opp, men Urban så ikke ut til å ta det særlig tungt. Han sto bak sin kone og klappet smilende for Skarsgård.

HYLLET HVERANDRE: Nicole Kidman gratulerer motspiller Alexander Skarsgård med prisen. Kidmans ektemann Keith Urban står bak og applauderer. Foto: AP