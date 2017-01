«Valkyrien» solgt til England

Den britiske tv-giganten Channel 4 likte NRKs ferske dramaserie «Valkyrien» så godt at de kjøpte den inn før den i det hele tatt var ferdig redigert.

Det bekrefter eksekutiv produsent i NRK, Tone C. Rønning.

– Det tror jeg at jeg kun har opplevd én gang før. Det var da vi ble kontaktet av Netflix mens vi ennå redigerte første sesong av «Lilyhammer», sier Rønning til VG.

De britiske lovprisningene er allerede ingenting å kimse av. Walter Iuzzolino er kurator for Channel Fours video-on-demand-tjeneste Walter Presents og uttrykker seg slik:

– Det høye nivået på skuespillerne og de storslåtte produksjonskvalitetene gjør dette til DEN må ha-serien i år, sa han til Nordisk Film og TV Fond i november i fjor.

«Valkyrien» har dessuten begynt å dukke opp på britiske mediers tipslister over kulturelle høydepunkt i 2017. Hos anerkjente The Guardian havner den helt på topp over serier som britene bør følge i år.





«I en tvilsom klinikk under en stasjon i Oslo behandler en kirurg sin døende kone og sine gangster-medskyldige. En storartet, mørk thriller», står det i anbefalingen under tittelen «En norsk thriller leder an de beste fremmedspråklige tv-seriene».

– Det er kjempegøy at vi på denne måten – fra bitte lille Norge – får eksponert norsk kultur, norske skuespillere, norske forfattere og norske regissører. Det er veldig inspirerende, sier Tone C. Rønning i NRK.

Pål Sverre Hagen og Sven Nordin spiller sentrale roller i tv-serien, hvis premiere ble sett av rundt 900.000 nordmenn.

Tone C. Rønning merker en økende interesse generelt for norske dramaproduksjoner, og er enig i at det går en liten sultbølge på «nordic noir» i internasjonale dramamiljøer, slik vi kjenner det fra kriminallitteraturen.

«Valkyrien» hadde serieskaperne til og med definert som «beyond nordic noir».

– Det viktigste for oss er å lage en god serie for det norske publikumet, og det som er bra for det norske publikumet, tror jeg er bra for veldig mange andre også i andre land, sier Rønning.

Hun legger til at det foreløpig ikke er helt klart når Channel 4 vil sende «Valkyrien» ettersom den heller ikke er ferdig oversatt ennå.

På The Guardians liste over utenlandske tv-serier som er verdt å få med seg i 2017, blir også «Frikjent» – vist på TV2 – nevnt.