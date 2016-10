Pust rolig: Netflix er oppe igjen

Etter å ha ligget nede i flere timer, er Netflix oppe og går igjen.

Twitterbrukere over hele verden som hadde satt seg til rette i sofaen for å serietitte seg gjennom kvelden, reagerte med sjokk og vantro da skjermen ble svart i kveld, skriver CNN.

Lørdagskveldene gir alltid høy trafikk for nett-tv-giganten, og denne helgen var det premiere på blant annet en dokumentar om Amanda Knox og den nye Marvel-serien Luke Cage.

Flere nettsider som overvåker tekniske problemer med ulike nettsider viser at problemene dukket opp ved 21-tiden.

Ved 23.35-tiden virker det som nettstedet er stabilt igjen.

Panikk? Pust rolig



Hvis Netflix skulle falle ned igjen i løpet kvelden, og du føler serieabstinensene herje, ta det rolig. Her er fem tips som kan få deg gjennom lørdagen:

1. Gå deg en kveldstur. Hvis du føler at det ikke blir det samme uten en skjerm, last ned Pokemon Go igjen.

2. Finn frem DVD-spilleren fra loftet og blås støvet av samlingen. Du får riktignok ikke sett Luke Cage, men det får sikkert stilnet abstinensene så lenge.

3. Sjekk ut noen gode dokumentarer på VGTV.

4. Sett Brækhus-kampen på loop og slipp jubelen løs tredje minutt.

5. Bare chill.

Har du noen bedre tips? Kom med dem i kommentarfeltet.