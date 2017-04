Netflix-serien «13 Reasons Why» vekker bekymring

TV-serien tar utgangspunkt i en ung jentes selvmord, men kritikere mener Netflix med dette gjør mer skade enn nytte.

«13 Reasons Why» handler om 17 år gamle Hannah Baker (spilt av Katherine Langford), som tar sitt eget liv etter å ha følt seg mobbet og utestengt gjennom sosiale medier. Jenta etterlater seg nemlig 13 videoopptak, hvert av dem ment for ungdommer hun mener må ta sin del av skylden for at hun nå er død.

Seere verden over har hyllet den splitter nye serien på Twitter. Dan Reidenberg, direktør i den uavhengige organisasjonen Suicide Awareness Voices of Education i USA, er imidlertid svært skeptisk. Han mener serien glorifiserer selvmord.

– Jeg er svært bekymret over at ungdom kan komme til å overidentifisere seg med Hannah, og at vi faktisk vil få se flere unge ta sitt eget liv som et resultat av denne TV-serien, sier han til ABC News.

Popstjernen og skuespilleren Selena Gomez (24) er medprodusent av nysatsingen, som baserer seg på 2007-romanen med samme navn av forfatter Jay Asher. Opprinnelig var planen at Gomez selv skulle spille Hannah, men hun trakk seg.

DEN UNGE GUTTEN OG KASSETTENE: Dylan Minnette i «13 Reasons Why». Foto: Beth Dubber / Netflix.

Reidenberg, som også har uttrykt sin misnøye i andre medier som KMBC og hevder å ha vært i kontakt med andre som deler hans bekymring.

– De er svært engstelige, fordi dette er så sensasjonelt og grafisk at de frykter «copycat»-effekten.

– Balansekunst



«Det er en spenningsserie for unge mennesker. Det er også en slik fortelling som det er meningen at de unge skal diskutere med foreldre og lærere etterpå, problematiserende som Ashers uttalte forbilde, nittitallsserien «My So-Called Life»», skriver VGs TV-anmelder, som belønnet serien med terningkast 4 med begrunnelsen at produsentene «utfører balansekunsten forbausende godt».

Reidenberg er langt fra enig. Han påpeker at særlig et ungt TV-publikum kan være spesielt sårbare med tanke på påvirkning.

– TV-serien opplyser ikke om alternativer for mennesker som vurdere selvmord. Den tar ikke for seg psykiske lidelser eller depresjoner – den bruker ikke disse ordene i det hele tatt. Jeg tenker at «13 Reasons Why» trolig gjør mer skade enn nytte, sier han.

USA Today har publisert et langt leserinnlegg signert en 18 år gammel kvinne som i likhet med Reidenberg mener serien er farlig. Hun sier serieskaperne er naive i sin fremstilling. Ikke bare er hun enig i kritikken om at serien romantiserer et svært vondt tema – hun mener også det er betenkelig hvordan skylden for Hannahs selvmord legges på omgivelsene.

«Feil», er 18-åringens konklusjon.

Også den svenske popkomeeten Zara Larsson (19) har refset serien. «Den romantiserer et hevnmotivert selvmord», skriver hun på Twitter – som som har vakt oppmerksomhet langt utenfor Skandinavias grenser.



MEDPRODUSENT: Selena Gomez. Foto: AFP

Forsvarer seg

Ifølge Center for Disease Control and Prevention er selvmord den nest største årsaken til dødsfall blant mennesker i alderen 15-34 i USA.

Brian Yorkey, som er blant produsentene av «13 Reasons Why», forklarer på sin side at de med vilje har forsøkt å gjøre serien «smertefull å se på».

– For oss har det vært veldig viktig å være tydelige på at det absolutt ikke er noe som er verdt å ta livet sitt for, sier han.

Eksperter om selvmordsfare: Slik kan du hjelpe

«Good Morning America» har vært i kontakt med barnepsykolog Janet Taylor som roser Selena Gomez for å sette nettopp psykisk helse på dagsorden. Superstjernen har selv slitt med angst i perioder.

– VI snakker ikke nok om det som ikke er bra. Vi må bryte stillheten, sier Taylor.

Netflix sier i en pressemelding ifølge KMBC at de støtter visjonen serieskaperne har, og begrunner det med at produsentene «nøye har rådført seg med medisinsk ekspertise».

