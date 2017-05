Netflix-serien «13 Reasons Why» gjør endringer etter kritikk

Netflix går lengre for å advare seerne om innholdet i TV-serien «13 Reasons Why».

Netflix-serien «13 Reasons Why» har siden den ble lansert i slutten av mars blitt kritisert for hvordan den skildrer selvmord.

Nå gjør strømmetjenesten endringer: Netflix legger til en ekstra advarsel i starten av den første episoden av «13 Reasons Why», melder The Hollywood Reporter.

Tidligere var det kun tre av de tretten episodene som inneholdt en advarsel: To episoder som viste voldtekter og én episode som viste et selvmord.

«Mens mange av våre seere synes at serien er noe verdifullt som gjør at man kan starte viktige samtaler med sine familier, så har vi også mottatt bekymringsmeldinger fra dem som mener at serien bør merkes med ytterligere advarsler», skriver strømmetjenesten i en uttalelse mandag.

Vekker bekymring

«13 Reasons Why» handler om 17 år gamle Hannah Baker (spilt av Katherine Langford), som tar sitt eget liv etter å ha følt seg mobbet og utestengt. Jenta etterlater seg 13 kassettopptak, hvert av dem ment for ungdommer hun mener må ta sin del av skylden for at hun nå er død.

Tenåringsdramaet, som er basert på en roman av Jay Asher, er produsert av blant annet popstjernen og skuespilleren Selena Gomez (24).

TV-serien har blitt kritisert for å glorifisere selvmord og ikke vise tenåringer at det finnes alternativ til å sitt eget liv når man har det vanskelig. Grafiske scener som viser voldtekt og selvmord har også vekt bekymring blant amerikanske organisasjoner og skoler.

Serieskaper Brian Yorkey har tidligere forsvart seriens tema og scenen som viser selvmord. Han har uttalt til at The Hollywood Reporter en selvmordsscene bør være vanskelig å se på.

I tillegg til de tretten originale episodene, har Netflix produsert en ekstraepisode som tar for seg de sensitive temaene som serien omhandler. I denne episoden, samt på et eget nettsted, er det opplyst om hvor TV-seerne kan oppsøke hjelp.