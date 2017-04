Hacker hevder å ha stjålet kommende «Orange Is the New Black»-sesong

Hackeren krever løsepenger fra strømmetjenesten Netflix.

Det er ventet at den femte sesongen av dramaserien «Orange Is the New Black» slippes på Netflix 9. juni. Men seks uker før lanseringen har det oppstått problemer for strømmetjenesten.

En hacker hevder å ha stjålet den kommende sesongen av «Orange Is the New Black», og nå krever hackeren at Netflix skal betale et ukjent beløp i løsepenger. Dersom strømmetjenesten ikke betaler, truer hackeren med å dele alle de nye episodene på nettet, melder nyhetsbyrået AP.

Les også: Netflix-serien «13 Reasons Why» vekker bekymring

Hackeren, som går under navnet «The Dark Overlord», skal ha lastet opp den første episoden til en ulovlig fildelingsnettside, men AP har ikke fått dette bekreftet.

Netflix opplyser til nyhetsbyrået at en leverandør som jobber med flere store TV-studioer har vært utsatt for et sikkerhetsbrudd. FBI og andre myndigheter undersøker nå saken.

Sett denne? «Orange Is the New Black»-stjerne giftet seg

I løsepengebrevet som hackeren sendte ut, hevder han eller hun å ha stjålet TV-serier fra flere produksjonselskaper ved å ha hacket en leverandør. Også disse seriene krever han løsepenger for.

Ifølge AP har det i flere måneder sirkulert rykter om en stor lekkasje av filmer og TV-serier i Hollywood. Nyhetsbyrået skal ha vært i kontakt med hackeren «The Dark Overlord» i februar, men da hevdet hackeren at det stjålne materialet ikke ville bli lekket likevel.

Les også: Regjeringen vil forby strømming av filmer som er ulovlig lagt ut

Dersom piratkopier av «Orange Is the New Black» sprer seg på nettet, kan det bety færre abonnenter for Netflix og påvirke selskapets aksjekurs, skriver AP.

Netflix beregner at de vil få 3,2 millioner nye abonnenter mellom april og juni i år, på grunn av den nye «Orange Is the New Black»-sesongen. Vanligvis bruker strømmetjenesten å få 1,8 millioner nye abonnenter i denne perioden av året.

Les intervjuet med VG: Laura Prepon nedrent av frierier etter Orange-suksess