Nå får Kylie Jenner sin egen TV-serie. Etter planen skal den yngste av søstrene i Kardashian/Jenner-klanen komme på lufta med sin serie til sommeren.

– Er du ikke lei av å «keeping up with the Kardashians», byr det seg nå en ny mulighet, skriver CNN.

Dermed er det klart for den niende spin-off serien av nettopp «Keeping Up with the Kardashians» som nå er inne i sin 13. TV-sesong. «Life og Kylie» skal ikke bare handle om både hvordan Kylie har det på jobb - men også privat.

Fra før av har Kardashian-familien og produsentene bak TV-serien deres, lansert spinoff-serier som «Kourtney and Kim Take Miami», «Kourtney and Khloe Take Miami», «Kourtney & Kim Take New York», «Khloe and Lamar», «Kourtney and Khloe Take The Hamptons»," og nå nylig «Rob & Chyna».

Kylie Jenner har tidligere gitt uttrykk for at hun ser for seg en noe mer tilbaketrukket og anonym tilværelse etterhvert.

I et stort portrettintervju med magasinet Allure ifjor sommer snakket Kylie Jenner ut om hvordan kjendistilværelsen påvirker henne og at hun egentlig ønsker seg en mer normal hverdag.



– Jeg vet at jeg ikke vil være kjendis for alltid. Det kommer en tid hvor jeg føler meg komfortabel, er på et godt sted i livet og bare går helt vekk fra det, sa hun til magasinet.

Jenner er nærmest født inn i berømmelse som datter av Bruce Jenner som ikke minst er kjent for sitt mye omtalte kjønnskifte. I intervjuet fortalte hun at hun ikke kan huske hvordan det er å stå utenfor rampelyset.

– Jeg er et spesielt tilfelle. Jeg kan ikke huske hvordan det er å ikke være berømt. Men det har også gjort at jeg vet hva ekte lykke er. En ny bil er ikke lykke, det varer bare en måned og er kortvarig lykke, sier hun og legger til at lykken er å for eksempel være med venner.