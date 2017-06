«Skam»-Tarjei i ny rolle: Nå synger han

Tarjei Sandvik Moe (18) skal både synge og danse i sitt nye prosjekt: Han skal spille i musikalen «Grease».

Du må vente til januar 2018, men da blir Tarjei Sandvik Moe å se på Chateau Neuf i Oslo. I salen som tar drøye 1000 publikummere skal han leke seg som Doody i «Grease». Etter å ha vært gjennom åpen audition med nær 800 håpefulle, fikk han en rolle i musikalen.

«Skam»-musikken: «Fy faen», for en suksess

– Jeg elsker musikaler! Det var det som fikk meg til å ville drive med skuespill. Det har vært åpenbart for meg at jeg har lyst til å gjøre det i løpet av karrieren, så det var gøy at det kom så tidlig nå. Jeg er kjempeglad! sier Moe til VG.

Fakta «Grease» * Opprinnelig musikal satt opp i Chicago i 1971. * Ble film i 1978 med John Travolta og Olivia Newton-John i hovedrollene * Musikalen er satt opp i Norge i 1984, 1999 og 2008. * Settes opp på Chateau Neuf fra 24. januar 2018. * Charlotte Brænna spiller Sandy, Bjørnar Reime spiller Danny, Øivind Blunck spiller Vince Fontaine og Hilde Lyrån er Miss Lynch.

For de fleste er han så langt kjent som Isak i suksesserien «Skam» - en rolle han ble Gullruten-nominert for i kategorien Beste mannlige skuespiller, og vant Årets TV-øyeblikk for sammen med kollega Henrik Holm. Nå er innspillingen av siste sesong «Skam» snart over.

Les mer: «Skam» vant Gullruten

– Det er trist, men det er spennende å ha tid til å gjøre andre ting også, sier 18-åringen.

Prøvene på «Grease» begynner til høsten.

– Jeg skal spille skikkelig tulling, Doody, forteller en entusiastisk Tarjei:

– Han er en av T-Birds. Han og Roger er taperne i den kule gjengen. Doody står for seg selv på rommet sitt og er en følsom type, men når han er sammen med gutta skal han tøffe seg skikkelig, selv om han ikke helt klarer den kulheten som Danny har naturlig. Det synes jeg er en kjempegøy rolle, sier han.

MUSIKALKLAR: Tarjei Sandvik Moe har drevet med musikal i to og et halvt år ved siden av skolen, men «Grease» blir hans første i storformat. Innfelt Moe i rollen som Doody, avbildet av Jarle Nyttingnes for Taran/Starworks. Foto: TROND SOLBERG , VG

Har du lest: «Skam» har mistet 360.000 nettbrukere

– Hvordan skal du jobbe med det?

– Jeg er kanskje litt sånn selv – at jeg prøver å tøffe meg selv om ikke jeg er så tøff. Men herregud, det er jo musikal og skikkelige typer, så man kan spille det ut fysisk. Man trenger ikke gå helt Stanislavskij på Doody heller, sier Moe og ler.

Russeren Konstantin Stanislavskij er kjent for å ha utviklet forløperen til skuespillerteknikken metodespill. Det blir ikke nødvendigvis det i «Grease».

«Skam»-Tarjei om siste året: – Det har vært spektakulært

– Du kan jo prøve å gjøre det litt morsomt og prøve å ha det gøy når du spiller musikal – det er kjempeviktig. Og ikke minst å øve stemme, dans og utholdenhet. Jeg synes det virker så slitsomt å spille en lang musikal, medgir den unge skuespilleren.

– Jeg synes det virker helt sykt å danse og synge så mye i ett strekk. Og så skal du huske å spille også. Så kanskje jeg må ta meg noen joggeturer eller trappeløp. Kanskje, legger han til og ler.

MED I «GREASE»: Øverst f.v: Hilde Lyrån som Miss Lynch, Charlotte Brænna som Sandy med Bjørnar Reime som Danny, Øivind Blunck som Vince Fontaine. Nederst f.v: Håvard Eikeseth som Kenickie, Mari Haugen Smistad som Rizzo, Guro Karijord som Frenchie og Tarjei Sandvik Moe som Doody. Foto: JARLE NYTTINGNES , TARAN/STARWORKS

Det spørs om det blir så mange lange «Summer Nights» på Moe framover. Han er «Hopelessly Devoted» til skuespill – og skolen.

Onsdag ble han ferdig med årets siste eksamen - skriftlig matte, og han har ett år igjen på videregående.

Fikk du med deg: Derfor er «Skam»-Sana som Lisa Simpson

– Hvordan balanserer du karriere og skole?

– Det er mye! Jeg er nesten aldri hjemme fordi jeg løper og tar taxi over alt. Jeg drar på jobb og på skole, men det går fint, faktisk. Neste år skal jeg ta alle fagene pluss italiensk ettermiddagskurs. Det gruer jeg meg til, men Carl Martin Eggesbø som spiller Eskild har bodd i Italia, så jeg skal prøve å få litt hjelp av ham. Jeg får bruke alt jeg har av italienske kontakter og satse på å ikke stryke, sier Moe.

I tillegg har han altså «Grease» og muligens flere prosjekter han så langt ikke kan snakke om.

KJENT ROLLE: Sandvik Moe har nådd ut til et stort publikum både i Norge og utlandet som Isak i «Skam». Her med motspiller Henrik Holm som Even i sesong 3. Foto: , NRK

– Det høres mye ut!

– Jeg har ikke noe valg – jeg må jo stå igjen med vitnemål! Og så klarte jeg ikke å ta språk i år, det krasjet. Så nå må jeg bare gjøre det, sier han.

– Har du vurdert å ta en pause?

– Nei.

Vil variere



Målet hans er å kunne leve av å jobbe som skuespiller – å ta utdanning innen skuespill og muligens manusskriving.

– Hvordan velger du når du tenker på roller fremover?

– Jeg velger etter hva jeg tror jeg kommer til å ha det gøy med å gjøre. Og så er det jo fint å gjøre mye variert. Jeg har lyst til å spille forskjellige sjangre og forskjellige typer roller, sier Moe.

«Skam»-kollegaen Holm fikk nylig en avtale med agentselskapet Panorama som uttalte at han ikke skulle spille flere «homofile karakterer» på en stund. VGTVs Morten Hegseth Riiber dro da i gang en debatt om hvorvidt «homofil» er en rolle eller ei.

Les mer: Kommentar: – Skam over Panorama

LEKER SEG: Moe og regissør Tom Sterri er tilsynelatende enige om hvor leken rollefiguren Doody skal være. Her i salen på Chateau Neuf. Foto: Trond Solberg , VG

– Hva tenker du om den debatten?

– Jeg synes ikke homofil er en type rolle. Jeg håper ikke de faktisk mente at å spille en homofil er en rolle, for ofte er det helt irrelevant om rollen er homofil eller ikke, sier han.

Husker du: Fantegning ble «Skam»-scene

– Hvor ser du deg selv om fem år?

– Det er fint for meg om jeg kan jobbe i Norge, Jeg synes det er en fin greie her. Jeg tror jeg er en ganske heldig 18-årig skuespiller. Det er ikke så mange som spiller i serie, film og teater og i tillegg går på skole.

– Det høres også slitsomt ut …

– Nei. Det mest slitsomme er å kjede seg, det er derfor jeg gjør noe hele tiden. Om ikke jeg har noe å gjøre, da blir jeg trøtt, da!

Regissør Sterri: – Det var «wow»!

– Det er ingen ulempe at folk som er med har gjort store, fine flotte ting i fjernsynssammenheng. Men her er det talentet man får jobb på, og det besto Tarjei med glans, understreker Tom Sterri (56).

FILMVERSJONEN: Olivia Newton-John og John Travolta i filmen «Grease» fra 1978. Foto: , AP/ Paramount

Han har regien på «Grease», slik han har hadde det både i 1999 og i 2008. Og han skal bruke sommeren på å oppdatere 2018-versjonen.

– Hvorfor fikk Tarjei rollen som Doody?

– For det første har han hatt tre års audition med tre sesonger av «Skam». Så at han er en god skuespiller, det vet vi jo veldig, veldig godt. Det fikk vi også bekreftet da han gjorde noe helt annet på audition. Han «nailet» den karakteren med én gang. Og han viste at han kan levere humor, påpeker Sterri, som røper at han er «Skam»-fan.

Les også: «Skam» setter nye rekorder

Han ble mest overrasket over Moes evner til å synge og danse.

– Det visste vi ingenting om. Så kommer han inn og gjør en ganske vanskelig låt. Og han bare klinket til og hadde så trøkk og «feeling». Man ser at han elsker å synge. Det var «wow». Det funket som søren, sier regissøren og fortsetter:

– Han har også hatt mange danse-auditions, og selv om han ikke kunne være med første dag bare kastet han seg i det, og vi så at rytmen ligger der. Det var bare positive overraskelser. Tarjei har en sceneautoritet som er helt vanvittig bra. Når han står der, så ser du ham – helt uavhengig av om du har sett ham på TV eller ikke.