Ailo Gaup på sykehus

Motocross-kjøreren Ailo Gaup (38) la mandag kveld ut bilder av seg selv med nakkekrage i rullestol.

I helgen opplevde han en ulykke på sykkelen, og på bildene er han på undersøkelse og i sykeseng på Ullevål universitetssykehus. Gaup er avbildet med nakkekrage mens han scannes, og mens han sitter i rullestol.

Men uhellet gikk heldigvis bra:

Les også: Ailo Gaup er omringet av råskap

RØD LØPER: Ailo Gaup og Anne Rimmen på Gullruten i Bergen i 2015. Foto: Krister Sørbø , VG

– Jeg krasjet på motorsykkel. Tok meg imot med nakken. Ingen brudd, bare prolaps og litt forslått, skriver Gaup i en tekstmelding til VG.

Til bildene har har delt på Instagram står det «not my last rodeo» som tekst.

Han har også forklart litt mer av hva som skjedde: «High-sidet 180 av en isflekk, høyt og fort. Fikk trøbbel med å svelge osv etter hvert», kommenterer han der.

Anne Rimmens første «Mandagsklubben»-reaksjon: – Oi, dette er ikke min sjanger

FMX-motocross-syklisten er ikke ukjent med dristige stunt – i 2007 tok han en tredjeplass i NM etter å ha fått skulderen ut av ledd dagen i forveien.

Allerede i 2009 fortalte Gaup om at han da hadde rukket å operere 17 steder, hatt 35 bruddskader, punktert lunge og fått sydd 200 sting ulike steder (se video under).

Les mer: Full stopp for Gaup etter å ha ignorert skadene

I høst var Ailo å se som programleder for «Råskap» på TV3 for andre gang, og i sommer ble han og samboer Anne Rimmen foreldre for første gang. Hun debuterte nylig som programleder for den nye versjonen av «Mandagsklubben».