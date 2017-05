«Modern Family»-stjernene får 4,2 millioner per episode

Komiserien fornyes med to sesonger etter harde forhandlinger.

ABC fornyer komiserien «Modern Family» med to nye sesonger, melder amerikanske medier, blant annet Variety.

Og når den niende sesongen rulles i gang på amerikanske tv-skjermer, har skuespillerne like god grunn til å glise som seerne der hjemme.

Variety skriver at hver av de fem mest sentrale stjernene i serien – Sofia Vergara, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet og Ty Burrell – alle har fått en lønnsforhøyelse på 500.000 dollar per episode.

Det er over 4,2 millioner norske kroner for hver av de 44 nye episodene som skal spilles inn – og da sparer vi leserne for det siste regnestykket.

22 Emmy-priser



Detaljene i lønnsslippen til den største profilen, Ed O'Neill, forblir ukjente, men Variety skriver at han tidligere har fått høyere lønn enn sine kolleger, og også får en større prosentandel av seriens overskudd.

– «Modern Family» har vært midtpunktet i vår komedie-avdeling gjennom åtte sesonger, og vi er begeistret over å ha det på sendeplanen i to nye år, heter det i en uttalelse fra president Channing Dungey i ABC Entertainment.

Serien har vært på lufta siden 2009, og den åttende sesongen avsluttes på ABC i USA den 17. mai. «Modern Family» har vunnet 22 Emmy-priser, inkludert prisen for beste komiserie hele fem ganger. Serien følger tre familier som er vevd sammen i livet til Jay Pritchett (Ed O'Neill) i en forstad til Los Angeles.

Tunge forhandlinger



Ifølge Deadline var forhandlingene om fornyelse ikke bare en formalitet. Samtalene mellom ABC og 20th Century Fox, som produserer serien, begynte for en god stund siden, og i slutten av februar ble de enige om lisensavgift.

Det lugget angivelig i forhandlingene fordi ABC ikke eier serien selv, og dermed ikke tjener noe på blant annet internasjonale salg, for eksempel til TV 2 her hjemme, men likevel må betale full pris for å fortsette å sende serien.

Deadline skriver videre at den åttende sesongens avslutningsepisode ble skrevet som en sesongavslutning, og ikke en serieavslutning, som et tegn på at man skulle komme til enighet.

– Vi er mer enn henrykt over at vi får tilbringe mer tid med disse karakterene, disse fantastiske skuespillerne, våre latterlig talentfulle forfattere og vårt utrolige crew – som alle er som familie for oss. Og da snakker vi om den gode sorten familie, ikke den typen som krangler med deg hele tiden, sier serieskaper Steve Levitan, ifølge Deadline.