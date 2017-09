Misfornøyde TV 2-ansatte i brev: Vi er nødt til å si ifra

Ansatte i TV 2 Sporten slår alarm om frykt og utbredt forskjellsbehandling i et brev til kanalens sportsredaktør.

Den 21. juni i år hadde de fast ansatte på TV-desken i TV 2 Sporten i Bergen et møte hvor de diskuterte problemer og utfordringer i avdelingen.

Resultatet av møtet var et tre sider langt brev som ble sendt til sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i midten av august. Bakgrunnen var ifølge brevet, som VG har fått tilgang til, «murring i kriker og kroker over lang tid».

De ansatte skriver i brevet at «en stadig økende bekymring hos oss på desken i Bergen gjør at vi er nødt til å si ifra».

Brevet er undertegnet av 12 av de 13 fast ansatte på TV-desken i Bergen, deriblant profilene Davy Wathne, Fin Gnatt, Annemarta Giske og Ingrid Halstensen.

De ansatte kommer med flere påstander om forholdene på TV 2 Sporten, fordelt over åtte punkter med gjennomgang og forslag til løsning. Blant annet kommer det frem at ansatte opplever at de må holde seg inne med de riktige mellomlederne for å få utfordrende og spennende oppgaver, og at folk er redde for å si ifra om forhold de ikke er fornøyde med på arbeidsplassen.

Fikk du med deg? TV 2s sportsredaktør om Premier League-bilde: – Det forteller at vi har en stor utfordring

«Folk er redde for å havne ute i kulden, eller i verste fall miste jobben», står det i brevet under dette punktet.

KRITISERES AV SINE EGNE: Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2, her fotografert i Bergen i 2011. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Premier League-gjengen oppfattes som adel

I et annet punkt trekkes det frem det de ansatte mener er forskjellsbehandling.

«Premier League-gjengen oppfattes som en adel innad i Sporten. Ingen betviler viktigheten av Premier League-rettighetene, men vi ser med uro på all kursing, seminarer og ressursbruk som kun kommer få til gode», heter det i brevet.

De ansatte skriver i brevet at antall sjefer ble redusert på papiret, men at «de samme personene er i andre stillinger der de fortsatt ikke jobber med innhold. Antallet er det samme».

Et annet punkt er mangel på journalistisk styring, som de ansatte mener har ført til en utvanning av sportsnyhetene på TV 2, altså sendingen 21.25 på kvelden.

«Vi frykter for Sportsnyhetenes fremtid på TV 2 - og i neste rekke våre egne arbeidsplasser - om dette får fortsette», heter det i brevet på dette punktet, hvor det også stilles spørsmål om ledelsens prioriteringer gjøres utfra hvilke rettigheter TV 2 har - ikke hva som har nyhetsverdi.

Husker du? TV 2 om Lersveen-angrep: – Til hensikt å kneble og marginalisere

«Nå er vi i en situasjon der vi dropper dekning av viktige eliteseriekamper, men er flere dager på EM i beachhåndball. All erfaring tilsier at journalistikk er motoren i et mediehus. Avslutter vi nyhetsjakten er det i grunn bare å legge ned virksomheten som nyhetsdesk - og kun bli eventstyrt», heter det i brevet.

– Møtt på positiv måte

VG har mandag vært i eller forsøkt å komme i kontakt med flere av de som har underskrevet på brevet. En av dem er sportsanker Fin Gnatt.

– Vi er blitt møtt på en positiv måte og har nå en god dialog med ledelsen om ting som kan bli bedre, sier Gnatt, som ikke vil svare på ytterligere spørsmål.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 har blitt stilt en rekke spørsmål i sakens anledning, blant annet opp mot Arbeidstilsynets rapport fra 2015, som beskrev at ansatte hos TV 2 i Bergen fryktet represalier fra ledelsen.

– Ikke seminar for viljeløse glassmaneter

Jansen Hagen har ikke svart direkte på spørsmålene, men uttaler seg slik i en e-post:

– TV 2 Sporten er ikke et seminar for viljeløse glassmaneter, vi er et målrettet og ærgjerrig prestasjonsmiljø. Da vil det være meninger og motsetninger, og det er akkurat slik det skal være. Friksjon skaper utvikling og forbedring vi er avhengige av for å oppnå våre ambisiøse mål.

Jansen Hagen fortsetter:

– Jeg opplever brevet som et uttrykk for et dypt og ektefølt engasjement for arbeidsmiljøet vårt. Som leder trenger jeg ikke brevvenner med hjerter og parfymert, rosa papir, men rake pucker, ærlige svar og vilje til å ta diskusjonene i åpent landskap. Brysomme, engasjerte medarbeidere er et helvete for en sjef som vil ha rolige dager på kontoret, men gull verdt om en heller vil ha et lidenskapelig, pulserende miljø som alltid strekker seg videre, sier sportsredaktøren videre.

Han avslutter med å si følgende:

– Vi har vært igjennom en tøff nedbemanning i en bransje preget av stor usikkerhet. Da er det naturlig at det oppstår usikkerhet og uenighet. Det er konteksten brevet er skrevet i. Vi løser utfordringene våre fortløpende gjennom en dialog jeg opplever som positiv, oppriktig og konstruktiv. Jeg er overbevist om at TV 2 Sporten kommer styrket ut av dette.

Les også: TV 2-Davy fyrer løs mot «Landslaget»-forfatter

– Tatt i mot med åpne armer

Asgeir Svardal er vaktsjef i TV2 Sporten i Bergen. Han sier brevet ble sendt med en kjærlighet til avdelingen som utgangspunkt, og er meget godt fornøyd med dialogen som har kommet i gang med ledelsen.

– Vi ble tatt i mot med åpne armer og er inne i en utrolig god dialog som jeg vet vil føre til at TV2 Sporten fortsatt skal være et veldig godt sted å jobbe, og at vi fortsatt skal være den beste sportsredaksjonen i landet.

Klubbleder Henrikke Helland i TV 2 opplyser at redaksjonsklubben i TV 2 ikke har vært involvert i denne saken.

– Jeg har ingen kommentar til innholdet i brevet, sier Helleland til VG.