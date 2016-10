Miley Cyrus tar Woody Allen i forsvar

Woody Allens sønn kritiserte Miley Cyrus for å jobbe sammen med faren. Kritikken har sammenheng med adoptivdatterens anklager om seksuelle overgrep.

NME skriver at Ronan Farrow, Woody Allens sønn fra ekteskapet med Mia Farrow, nylig gikk ut og kritiserte blant andre Miley Cyrus for at hun jobber med faren på hans nye TV-prosjekt «Crisis In Six Scenes», som han lager for Amazon.

Bakgrunn: Woody Allen valgte Miley Cyrus

– Amazon betaler millioner av dollar for serie og film. Kjente skuespillere og mange av dem har jeg stor respekt for, fortsetter å arbeide sammen med min far. «Ikke ta det personlig», sa en av dem til meg en gang. Men det sårer min søster (Dylan Farrow journ.anm.) hver eneste gang noen av hennes forbilder, som Louis C.K. eller Miley Cyrus, en stjerne på hennes egen alder, arbeider for og sammen med Woody Allen. Personlig er akkurat hva det er for min søster og andre kvinner som lever med seksuelle overgrep som de er blitt utsatt for, men som aldri er blitt prøvet i retten, sier Ronan Farrow.

Woody Allen om overgrepsanklagene: Usant og skammelig

Overgrepsanklagene skriver seg tilbake til 1992, da Dylan Farrow var syv år gammel. Allen ble i sin tid etterforsket for forholdet, men det ble aldri tatt ut tiltale. Allen har tidligere omtalt beskyldningene som «totalt falske og avskyelige».

– Jeg lever på samme måte samme type liv som Woody, et liv i offentlighetens søkelys, sier Miley Cyrus i et intervju med Variety.

Les også: Mia Farrow støtter datterens misbrukanklage mot Woody Allen

– Så lenge jeg ikke kjenner noen godt personlig, ei heller deres historie, dømmer jeg ikke. Det var slik jeg valgte å møte Woody Allen også. Slik opplevde jeg ham i forhold til familien hans. Jeg så aldri noe annet enn en varm person og en god far. Folk må gjerne kritisere meg for å mene det - og jeg tviler ikke på at det var en tøff tid for familien hans. Men min egen familie har også vært igjennom vanskelige og tøffer tider, og jeg tenker at smerte kan oppleves på forskjellig måte, sier Miley Cyrus i intervjuet.