Vinneren av «Mesternes mester»: – Jeg blødde på leggene etterpå

KALAMATA (VG) Anders Jacobsen vant «Mesternes mester» etter intens kniving - til blods – mot Helene Olafsen.

– Det kjennes helt fantastisk. Det var et utrolig tett race med Helene på slutten, så det var ingenting som var avgjort før fakkelen traff, sier Anders Jacobsen til VG få minutter etter at det er klart at han ble først til å fullføre den 29. og avgjørende konkurransen i «Mesternes mester» i Hellas.

Tett kamp



Etter å ha startet finale-episoden med Jacobsen, Olafsen og Tonje Sørlie, var Helene først til å kvalifisere seg til siste finalerunde etter å ha tatt igjen Anders’ forsprang på 30 sekunder i en løype med statiske utfordringer.

Men i den siste og avgjørende konkurransen, der Jacobsen og Olafsen både måtte sno seg over og under hindre, memorere brikker mens de klatret over en pyramide, stable stein og kaste fakler mot ildfat, lå de to svært tett nesten hele veien. Helene hadde et knapt forsprang fra steinstabelen, men så traff Anders først med fakkelen.

– Selvfølgelig ble jeg skuffet, sier Helene til VG, og fortsetter:

FEIRING: Anders spretter sprudlevinflasken han fikk av «God Kveld Norge» etter finalen. Her med finalist Helene Olafsen til venstre, omgitt av Odd Sørli, Bartosz Piasecki, Eldar Rønning og Frode Grodås. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

– Jeg var veldig irritert på at jeg ikke klarte å skjønne at faklene hadde ulik vekt – da kunne jeg tilpasset litt mer. Men det var en type øvelse der det kunne gå begge veier og det var veldig jevnt. Så rett etterpå var jeg selvfølgelig skuffet, men jeg syntes samtidig Anders var en verdig vinner.

Helene om skadeproblemene: – Selvfølgelig ville jeg det annerledes





Blødde på leggene



Anders fikk seg også en intens opplevelse i finalen. Man kan se at han blir skikkelig forbannet og sparker i bakken og kaster stein når han får tidsstraff:

– Da vi kom til der vi skulle huske et mønster, valgte jeg en dårlig taktikk. Jeg fikk ikke med meg at det var mange klosser som ikke hadde noe med mønsteret å gjøre, men som lignet litt. Så jeg gjorde noen ordentlige blemmer og fikk tidsstraff, forteller han og fortsetter:

VENNER OG KONKURRENTER: Anders Jacobsen og Helene Olafsen i program 6 av 10. Foto: Jan Kvalheim , Rubicon Tv

– Da jeg fikk klarsignal igjen da, vet jeg ikke hva som gikk av meg, men det var totalt mørkt! Jeg hoppet over det hinderet som en apekatt. Jeg blødde på leggene etterpå, for det var ingenting som betydde noe annet enn at «dette skal vinnes». Jeg har opplevd vinnervilje ofte, men kanskje ikke så sterkt som akkurat da. Det betydde SÅ mye akkurat da – og så er det egentlig selskapsleker i Hellas, sier Jacobsen og ler.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du skjønte at du hadde vunnet?

– Man føler på veldig mange ting: «Du, så deilig», og litt «Å, så kjipt for den andre». Men allikevel handler det bare om å vinne. Så det var bare glede i det. Det var bare gøy, sier han.

– Fornøyd med andreplassen



Også Helene ser på finalen som en positiv opplevelse:

– I dag var det en veldig fin dag. Jeg klarte å finne roen og nyte det og være til stede. Det bare holdt ikke helt inn. Det er bittert, men alt i alt er jeg fornøyd med innsatsen, sier hun like etter at det er over, og spanderer ros på motstanderen:

– Anders er veldig allsidig. Et vanvittig konkurransehode han også. Han er veldig lur. Han er absolutt en verdig vinner!

ANDREPLASS: Programleder Dag Erik Pedersen gratulerer Helene Olafsen med andreplassen. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Programleder Dag Erik Pedersen er storfornøyd med spenningsnivået i

årets finale:

– Den som klarte å treffe med fakkelen er en verdig vinner, men fy søren så nær Helene er å bli den første, historiske kvinnelige vinneren. På sluttstreken der tror jeg det var veldig mye flaks som avgjorde. Sånn sett er det synd for Helene, men Anders er en veldig flott vinner, oppsummerer han.

– Hvordan har det vært for deg å følge denne sesongen av «Mesternes mester»?

– Det har vært både nervepirrende, energitappende og energigivende på én gang, sier han.