Odd Sørli om «Mesternes mester»-skadene: – Det kunne gått vanvittig mye verre

Under «Mesternes mester» røyk Odd Sørli (62) både kragebein og sener i skulderen. Nå har han trent seg tilbake i form.

Tidligere alpinist Odd Sørli fikk med seg åtte konkurranser i «Mesternes Mester» i Hellas før det gikk galt i den niende. Da han syklet lagtempo med Eldar Rønning og Tonje Sørlie, fikk Tonje et velt etter å ha kommet borti Eldars hjul, og Odd ble kastet rundt da han kjørte over Tonjes sykkel. Han landet på hodet og høyre skulder.

– Jeg merket at det knaste, og da skjønte jeg at det var alvorlig. Men akkurat da er du så fokusert, så det første jeg tenkte var «Hvor er sykkelen min», sier Sørli og ler.

Odd Sørli (62) * Norsk alpinist * Tok 8 NM-gull i slalåm og storslalåm fra 1975 til 1984 * Deltok i tre OL og har en sjetteplass fra VM * Jobbet som reporter i Se & Hør etter at han la opp * Startet i 1996 eventselskapet Off Piste sammen med kona. Selskapet omsatte for 107 millioner kroner i 2015 * Er gift med Siri Moseng Sørli og har barna Daniel (32), Tirill (30) og Mia (23) * Deltaker i sesong 8 av «Mesternes mester» på NRK

Les mer: Odd Sørli om smertemarerittet.

Han og laget fullførte løpet, men han merket godt at noe var galt.

– Det var gått tvers av. Kragebeinet mitt sto bakover og alt av fester var røket. Det visste jeg ikke da, men jeg merket at det var helt løst. Men jeg kom til mål. Det var viktig å komme til mål!

Operasjon

Produksjonsselskapets sykepleier fikk tilkalt ambulanse som kom raskt, og på sykehuset i Kalamata viste bilder at senefestene var røket og at han måtte opereres, men kunne gjøre det i Norge. Vel hjemme fikk han beskjed om at skaden hadde vanskelighetsgrad 5 på skalaen fra 1 til 5, og han fikk såkalt «tightrope»-operasjon noen dager senere.

– Det blir satt inn en tråd for å få presset kragebeinet og sener ned på skulderbladet igjen. Om man setter inn plater, må du operere igjen etter et halvt år - med de elementene av risiko det har i seg. Så «tightrope» betyr både at jeg kommer raskere tilbake med trening, og at jeg slipper flere operasjoner. Men jeg må være forsiktig og ikke belaste det for mye i starten – for da kan det ryke, forteller Sørli.

Fikk du med deg: «Mesternes mester»-Ine om tapet av faren.

Fremdeles smerter

Med armen i fatle fikk han reise tilbake til Kalamata og fikk være med de andre deltakerne etter hvert som de røyk ut av konkurransen. Innspillingen foregikk i høst. Da VG møter Sørli på hans lokale treningssenter på Ullern, er det gått fire måneder siden ulykken. Odd pumper i vei på apparatene og tar godt i på skulderøvelsene. Han har allerede gått langrenn med datteren og kjørt slalåm i Kitzbühel.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg kjenner det godt ennå. Jeg kan ikke ligge ordentlig på høyresiden og har ikke på langt nær full bevegelighet ennå. Det var en lang prosess å bli bedre. Til å begynne med var det så vidt jeg klarte å bevege armen noe ut til siden. Jeg har trent mye - det kommer ikke av seg selv!

Men i starten kunne Odd altså ikke ta i. Og det var ikke bare lett for en treningsnarkoman.

SKADE: Slik så skulderen til Odd ut før operasjonen i høst. Foto: PRIVAT

– Jeg måtte gå med fatle i 14 dager. Den første måneden kunne jeg ikke gjøre noe, bare holde skulderen helt i ro. Så begynte jeg å bevege den litt, og gikk til fysioterapeut og fikk lagt opp et program basert på hvordan skaden var og hva jeg skulle gjøre for å komme best mulig tilbake igjen, forteller han.

Anita Moen om ulvedebatten: – De har ikke peiling.

– Det var en vellykket operasjon, så fra da av har jeg bare vært tålmodig. Og det er ikke min fremste egenskap. Sørli smiler bredt.

– Har du klart å ta det med ro?

– Jeg visste at det ikke var mulig å ta noen snarveier. Om jeg begynte å kjøre for hardt, ville det kunne røske ut det festet som er laget, så det ville jeg ikke risikere. Jeg fulgte oppskriften fra legen og fysioterapeuten! Hevder Odd og utdyper:

PÅ FJELLTUR: Odd forteller at hele familien er friluftsmennesker som er glade i fjell og sjø. De har hytte i Oppdal der Sørli er fra. Her er han og kona Siri før innspilling i fjor høst på toppen av Blåhøa med Trollheimen i bakgrunnen. Foto: , PRIVAT

– Jeg satt helt i ro kanskje en tre-fire dager. Det var helt umulig å løpe, men jeg satte meg på en ergometersykkel, holdt overkroppen i ro og syklet. Én måned etter ulykken kunne jeg begynne å løpe så vidt det var – nærmest gå-jogging. Så har jeg kunne øke, og nå løper jeg nesten normalt.

Mer om TV: Disse seriene kan du glede deg til i 2017.

Familien hoppet i sofaen

Odds kone Siri Moseng Sørli (59) og barna Daniel (32), Tirill (30) og Mia (23) fikk naturligvis med seg at han måtte trekke seg – men visste ikke hvordan han gjorde det i konkurransene.

FAMILIE: F.v: Mias kjæreste Rasmus Wikborg, Mia, Tirill, Odd, Siri og Tirills samboer Erik på 17. mai i fjor. Sønnen Daniel var ikke tilstede. Foto: PRIVAT

– I og med at jeg fikk denne skaden, var det umulig å holde det hemmelig for familien. Men de har ikke fått vite noen detaljer, så de satt jo og hoppet i stolen forrige lørdag da det ble vist klipp. De visste bare at jeg ble skadet, ikke hvordan. Det syntes de var veldig kult at jeg ikke har sagt, sier han.

Sørli la opp dagen før sønnen ble født i 1984, så barna har ikke opplevd ham som aktiv utøver.

– Hva synes de om innsatsen din i konkurransen?

– De er veldig imponerte over innsatsen! De la merke til at faderen dro på litt på treningsmengden i sommer. Jeg har jo trent mye helt siden jeg la opp for 33 år siden. Jeg var i god form, men jeg spisset meg mye mer på styrke enn det jeg hadde gjort før.

– Nå tror jeg at jeg kunne hengt med ganske lenge. Jeg er allsidig. Vi alpinister vet hvor vi har kroppen vår og gjør det alltid veldig bra i sånne konkurranser. Ingemar Stenmark vant jo svenske «Mesternes mester» i 2011 – i en alder av 55 år. Jeg tror det er realistisk at jeg kunne havnet på topp-5 om jeg ikke hadde skadet meg, sier Odd.

Anders Jacobsen: Tror en kvinne vinner denne gangen.

Brudd og stygge fall

Etter operasjonen holdt det på å gå galt igjen med skulderen til Odd – flere ganger. Den dagen han kastet fatlen, få uker etter ulykken, dro han og kona på hytta i Oppdal.

– Under en fjelltur ned en fjellside var jeg ganske forsiktig, men plutselig forsvant beina til værs og så ramlet jeg på høyresiden, og da tenkte jeg «Nå!». Jeg våknet om natten med mareritt om at alt hadde løsnet, så jeg løp inn på badet for å se. Da var det heldigvis på plass, forteller Sørli og ler.

– Det var selvfølgelig jæ… vondt, men det gikk bra!

TILBAKE I KALAMATA: Odd Sørli måtte trekke seg, men reiste tilbake til Kalamata etter operasjonen og fikk tid sammen med de andre deltakerne. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

Frode Grodås om «Mesternes mester»: – Har fått venner for livet.

Så, en morgen det var frost og han var ute på sin vante løperunde fra Ullern og Bygdøy rundt, tråkket han feil igjen.

– Da jeg skal krysse en sykkelvei er det én liten stein som stikker opp. Den ser jeg ikke, så jeg blir kastet framover og lander på skulderen igjen. Jeg ruller meg rundt for ikke å stoppe bevegelsen og det går bra, sier Odd.

Også tidligere i programmet der han ødelegger skulderen, skadet Sørli seg. Han landet på nakken og brekte en finger - uten at han merket det.

Les mer om skadene her: Odd om å ryke ut med skader: – Jævlig bittert

Måtte lære å skrive med venstre

Men skadene har ikke hindret ham i jobben som festfikser for de bemidlede i eventselskapet Off Piste.

– Jeg var tilbake i full jobb med én gang, det var bare å ta litt hensyn. Jeg har aldri kunnet skrive med venstrehånden før, men jeg lærte meg til og med det, forteller han smilende.

– Det kunne gått vanvittig mye verre, så det er faktisk hell i uhell.Det var jo surt å måtte reise hjem. Spesielt fordi jeg lå såpass godt an. Men da det skjedde, så skjedde det, og da var det bare å forsøke å gjøre det beste ut av det.

Fikk du med deg: De 20 beste seriene i 2016.

– Hva sier legene nå?

– De tror jeg kommer til å ha smerter i hvert fall et par år – det må jeg regne med. Men den smerten bare er der hele tiden på en måte – som en murring.

– Var «Mesternes mester» verdt det?

– Ja! Det var fantastisk moro. No regrets!