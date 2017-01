«Mesternes mester» tatt av storm

KALAMATA (VG) Mange ukers arbeid ble ødelagt og flere øvelser i årets «Mesternes mester» måtte flyttes på grunn av dødsstormens herjinger i Hellas.

Bare ett døgn før deltakerne skulle i gang med første øvelse i «Mesternes mester», fikk produksjonen beskjed om at både oppbygde hindre og utstyr var ødelagt i et voldsomt uvær. Produsent i Rubicon, Marit Aspen, forteller at det første de tenkte på var lokalbefolkningen.

– Det var overveldende og et trist syn. Vi syntes veldig synd på lokalbefolkningen som var utsatt for store ødeleggelser i området. Store gårder var ødelagte, drueranker, bolighus, og det var til og med noen som ikke kom seg ut av husene sine som døde. Det var det verste uværet som hadde rammet området på 25 år, sier hun.

ØDELEGGELSER: Deler av veien hadde rast ut på vei til Messini Stadion. Foto: Markus Johansson , Rubicon TV

Årets utgave av «Mesternes mester» som begynner på NRK lørdag 14. januar, ble spilt inn i Kalamata i Hellas i høst. Ifølge Reuters falt 140 millimeter regn på én time. Fire mennesker døde og flommen forårsaket også store materielle ødeleggelser.

– Bagateller i sammenhengen

– Stranden som lå rett ved hotellet var et grusomt syn. Det vanligvis så krystallklare vannet var helt brunt, solstoler lå strødd som pinneved og strandbaren hadde flydd langt borti gata. Det var helt kaotisk, forteller Aspen om hvordan det var å se ødeleggelsene.

Også Anita Moen og de andre deltakerne fikk med seg skadene:

– Vi så da vi kom dit at det fløt stoler i vannet og at det var store skader på en del eiendom. Vi hadde fått beskjed om at det hadde vært stormfullt der, forteller Moen.

– Vi merket ikke så mye til det først, men dagen etter mistet vi strømmen og var uten vann og strøm i et døgn. Men vi merket lite til det, og når du ser at det er en katastrofe for mange andre, er det jo fillesaker at vi må flytte det vi må gjøre, fortsetter hun.

Strømmen gikk i hele området, så i starten kunne ikke produksjonsteamet gjøre annet enn å vente.

– Tatt av vinden



BYGGET OPP: Produsent i Rubicon, Marit Aspen, forteller at de la inn nye øvelser som følge av stormen. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

– Veiene var oversvømte med vann så biler kom seg ikke fram. Det hadde også rent inn vann inn i kjelleren på hotellet og ødelagt en del av vårt tekniske utstyr. Det var også store skader på snekkerverkstedet hvor vårt snekkerteam hadde jobbet i tre uker for å gjøre i stand store konkurranseinstallasjoner. Uteområdet på deltagerhuset var også kaotisk. Mange ukers arbeid var borte med vinden bokstavelig talt, utdyper produsent Aspen.

Dermed måtte produksjonsselskapet improvisere og bytte om på konkurransetyper og konkurransesteder de første dagene.

– Vi hadde laget en spektakulær hinderbane på vakre Ancient Messini stadion, men alt ble rasert av uværet. Veiene opp til stadion var rast ut, slik at vi ikke kom opp. Hinderbanen var rett og slett blåst sin vei og vi fant igjen kun deler av den. Men heldigvis ble området satt i stand i løpet av ukene var der, slik at vi kunne bruke stadionen i en storslått finale, understreker produsenten.

– Har dere alltid reserveløsninger for konkurransene?

– Vi rigger opp til nye konkurranser på nye steder hver eneste dag, så vi har et rutinert team og har god rutine på å flytte oss rundt og omstille oss. Vi er også godt vant til at ting kan skje og at endringer må skje raskt både når det gjelder konkurranser og locationer, sier produsenten og legger til:

– Men det er klart det ble ekstra mye denne gangen, men vi klarte det også, takket være et helt strålende team og en veldig hjelpsom og løsningsorientert lokalbefolkning i Kalamata.